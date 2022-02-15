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Завершились соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер»
Источник материала: ОНТ
Пока наши биатлонисты выступают в Пекине, юные спортсмены только начинают свой путь на республиканских соревнованиях «Снежный снайпер».
Подробнее – в видеоинформации.
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Пока наши биатлонисты выступают в Пекине, юные спортсмены только начинают свой путь на республиканских соревнованиях «Снежный снайпер». Подробнее – в...
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