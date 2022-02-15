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Завершились соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер»

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пока наши биатлонисты выступают в Пекине, юные спортсмены только начинают свой путь на республиканских соревнованиях «Снежный снайпер». 

Подробнее – в видеоинформации. 

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Пока наши биатлонисты выступают в Пекине, юные спортсмены только начинают свой путь на республиканских соревнованиях «Снежный снайпер».  Подробнее – в...
 
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