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В Витебске 3-я школа будет носить имя воина-интернационалиста Леонида Белицкого

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске 3-я школа будет носить имя воина-интернационалиста Леонида Белицкого

Именем Героя! 3-я школа Витебска будет носить имя бывшего ученика – воина-интернационалиста Леонида Белицкого. Выполняя долг, офицер погиб на боевом задании. 

С той трагической даты прошло 38 лет. За мужество и героизм Леонид Белицкий награждён орденами и медалями. На счету заместителя командира вертолётной эскадрильи более тысячи боевых вылетов. При выполнении очередного задания в горах Афганистана его вертолёт был сбит, взорвался и сгорел.  

К мемориальной доске воина-афганца сегодня легли цветы. Впереди создание школьного музея о жизни и военном подвиге выпускника. Всего в Витебской области уже четырём школам присвоены имена земляков, которые проявили героизм, выполняя интернациональный долг. 


 

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Теги: Витебск
 
 
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Именем Героя! 3-я школа Витебска будет носить имя бывшего ученика – воина-интернационалиста Леонида Белицкого. Выполняя долг, офицер погиб на боевом задании.  С той...
 
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