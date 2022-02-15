В Витебске 3-я школа будет носить имя воина-интернационалиста Леонида Белицкого

Источник материала: ОНТ

Именем Героя! 3-я школа Витебска будет носить имя бывшего ученика – воина-интернационалиста Леонида Белицкого. Выполняя долг, офицер погиб на боевом задании.

С той трагической даты прошло 38 лет. За мужество и героизм Леонид Белицкий награждён орденами и медалями. На счету заместителя командира вертолётной эскадрильи более тысячи боевых вылетов. При выполнении очередного задания в горах Афганистана его вертолёт был сбит, взорвался и сгорел.

К мемориальной доске воина-афганца сегодня легли цветы. Впереди создание школьного музея о жизни и военном подвиге выпускника. Всего в Витебской области уже четырём школам присвоены имена земляков, которые проявили героизм, выполняя интернациональный долг.





Подписывайтесь на нас в Telegram