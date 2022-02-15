Акция «Музей для двоих» прошла в музее Петруся Бровки в самый романтический вечер года

Источник материала: ОНТ

«Я поведу тебя в музей!» – сегодня эта фраза была равносильна признанию в любви. К самому романтическому празднику в году культурные институции по всей стране подготовили эксклюзивные проекты. Особенно эффектно преподнесли себя памятные места, в которых сильные чувства рождали шедевры.





В музее-квартире Бровки понедельник – выходной. Но чего не сделаешь ради любви. Организуют столик с видом на Минск. Поэт писал отсюда: «Зіхаціцца, аж зоры ў асфальце гараць». Этот вечер с терпким ароматом чабреца только для двоих. По конкурсу в Сети.

Даня Корчашкина, научный сотрудник Литературного музея Петруся Бровки: «Заўсёды выбар вельмі ўражвае. Таму што, нават калі самі спрабуем у Google напісаць “Пятрусь Броўка. Вершы пра каханне”, знаходзіцца зусім не тое, што абіраюць людзі. Мы падрыхтавалі музычнае меню. Пара можа абіраць кампазіцыі, якія яна хоча пачуць у выкананні скрыпкі».

У Бровки была одна жена. Она же – муза! 47 лет вместе по жизни. В музее Богдановича сегодня рассказывали о «скелетах в шкафу». Два экскурсовода, два взгляда на любовь. Автор гимна для двоих – «Зоркі Венеры» – так и не встретил единственную.

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Мне падаецца, што варта разглядаць праз прызму стаўлення да бацькі і бацькавай мадэлі паводзінаў у дачыненні да жанчын. З аднаго боку, ён не прымае вось такіх фрывольных, напорыстых дзеянняў».

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «Былі розныя перыяды. Быў перыяд рамантызма, кахання. Шмат вершаў нарадзілася, прысвечаных Ганне Рафаілаўне Какуевай. Былі вельмі прыземленныя адносіны, інтымныя з дзяўчынай па імені Клава».

В самом атмосферном доме-музее столицы сегодня была пора по парам – один билет на двоих. Лайфхак – каждый 140 квиток бесплатный весь этот год с #люблюКоласа. После рандеву тех, кто своей половинке «подарил» свои стихи, ждёт сюрприз.

Большинство пар проводят совместные вечера на диване, уткнувшись в гаджеты. А где романтика? У любви есть адрес. И это не только Дом Джульетты в Вероне. Тут и целого мира мало. Места, где творили лирики, – прекрасны для нестандартных свиданий. Ведь служенье муз не терпит суеты, как и настоящие отношения.

Цветы... и ресторан – избитый маршрут. В музее-квартире Бровки как раз в эти минуты зажгли свет. Всё ради любви. Такие приношения могут растопить даже самое холодное сердце. Учимся у классиков.

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