Резиновые дубинки, аресты и слезоточивый газ. Брюссель выставил кордоны на пути «конвоя свободы»

Источник материала: ОНТ

«Конвой свободы» добрался до Европы. Общественное протестное движение автомобилистов, которое буквально парализовало жизнь крупных городов Северной Америки, теперь активно распространяется по Евросоюзу. Накануне протесты прошли во Франции и Нидерландах. Сегодня активисты попытались въехать в Брюссель, чтобы выразить своё недовольство антиковидной политикой непосредственно европейским чиновникам. Но местные власти, опасаясь блокировки дорог и беспорядков, акцию запретили.





Протеста не будет, решили власти Брюсселя и закрыли автомобилистам, желающим присоединиться к протестному движению, въезд в центр города. Подъезды к столице Бельгии заблокированы. Десятки дорожных патрулей дотошно проверяют каждый автомобиль, который двигается с периферии. Полицейские никому не позволяют останавливаться, настойчиво предлагая проезжать дальше, понимая, что создание пробок – это одна из целей активистов.

Европейский квартал – место, где располагаются офисы главных еврочиновников – также оцеплен полицией. Подходы к зданиям Еврокомиссии и Совета Европы перекрыты заграждениями и колючей проволокой. Главная задача силовиков – пресечь любые попытки собраться в этом месте и, уж конечно, не допустить того, что накануне активисты конвоя свободы устроили в Париже.

О своём намерении собраться в центре французской столицы активисты движения сообщили заранее и также не получили разрешений на манифестацию от парижский властей. Но от своих идей не отказались.

Требования у протестующих старые, а вот форма протеста новая. «Конвой свободы» – это движение, которое пару недель назад возникло в Канаде после массового недовольства водителей-дальнобойщиков, которым запретили пересекать границу с США при отсутствии вакцинации. Свои претензии они выразили настоящим походом в столицу и тотальной блокировкой федеральных трасс, что привело к политическому кризису в стране, из которого власти Канады ещё не выбрались. Тем временем идеи заокеанских протестующих всецело разделили демонстранты Европы.

В Париже колонна активистов прорвала полицейское оцепление, но довольно скоро силовики получили приказ на зачистку несанкционированной акции.

Резиновые дубинки, аресты наиболее активных участников и слезоточивый газ, досталось даже посетителям ресторанов. Никаких церемоний с водителями, которые отказались реагировать на призывы не создавать заторы.

Разбитое стекло, эвакуация автомобиля и административный арест. По данным полиции, задержаны около ста человек и составлено более 500 протоколов. Но участников «конвоя» это не остановило, их главная цель – Брюссель, куда после бурных выходных и короткого отдыха они и направились. Но Бельгия встретила демонстрантов блокадой дорог и запретом на акции протеста.

Несмотря на тотальную мобилизацию бельгийской полиции и запреты властей, протестующие не теряют надежду выстроиться в колонну и въехать в центр европейской столицы.

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