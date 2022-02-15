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Резиновые дубинки, аресты и слезоточивый газ. Брюссель выставил кордоны на пути «конвоя свободы»

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резиновые дубинки, аресты и слезоточивый газ. Брюссель выставил кордоны на пути «конвоя свободы»

«Конвой свободы» добрался до Европы. Общественное протестное движение автомобилистов, которое буквально парализовало жизнь крупных городов Северной Америки, теперь активно распространяется по Евросоюзу. Накануне протесты прошли во Франции и Нидерландах. Сегодня активисты попытались въехать в Брюссель, чтобы выразить своё недовольство антиковидной политикой непосредственно европейским чиновникам. Но местные власти, опасаясь блокировки дорог и беспорядков, акцию запретили. 


Протеста не будет, решили власти Брюсселя и закрыли автомобилистам, желающим присоединиться к протестному движению, въезд в центр города. Подъезды к столице Бельгии заблокированы. Десятки дорожных патрулей дотошно проверяют каждый автомобиль, который двигается с периферии. Полицейские никому не позволяют останавливаться, настойчиво предлагая проезжать дальше, понимая, что создание пробок – это одна из целей активистов.

Европейский квартал – место, где располагаются офисы главных еврочиновников – также оцеплен полицией. Подходы к зданиям Еврокомиссии и Совета Европы перекрыты заграждениями и колючей проволокой. Главная задача силовиков – пресечь любые попытки собраться в этом месте и, уж конечно, не допустить того, что накануне активисты конвоя свободы устроили в Париже.

О своём намерении собраться в центре французской столицы активисты движения сообщили заранее и также не получили разрешений на манифестацию от парижский властей. Но от своих идей не отказались.

Требования у протестующих старые, а вот форма протеста новая. «Конвой свободы» – это движение, которое пару недель назад возникло в Канаде после массового недовольства водителей-дальнобойщиков, которым запретили пересекать границу с США при отсутствии вакцинации. Свои претензии они выразили настоящим походом в столицу и тотальной блокировкой федеральных трасс, что привело к политическому кризису в стране, из которого власти Канады ещё не выбрались. Тем временем идеи заокеанских протестующих всецело разделили демонстранты Европы.

В Париже колонна активистов прорвала полицейское оцепление, но довольно скоро силовики получили приказ на зачистку несанкционированной акции.

Резиновые дубинки, аресты наиболее активных участников и слезоточивый газ, досталось даже посетителям ресторанов. Никаких церемоний  с водителями, которые отказались реагировать на призывы не создавать заторы. 

Разбитое стекло, эвакуация автомобиля и административный арест. По данным полиции, задержаны около ста человек и составлено более 500 протоколов. Но участников «конвоя» это не остановило, их главная цель – Брюссель, куда после бурных выходных и короткого отдыха они и направились. Но Бельгия встретила демонстрантов блокадой дорог и запретом на акции протеста.

Несмотря на тотальную мобилизацию бельгийской полиции и запреты властей, протестующие не теряют надежду выстроиться в колонну и въехать в центр европейской столицы.   

 

 

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«Конвой свободы» добрался до Европы. Общественное протестное движение автомобилистов, которое буквально парализовало жизнь крупных городов Северной Америки,...
 
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