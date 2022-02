Диетологи назвали заставляющую выглядеть на десять лет старше еду

Источник материала: ОНТ

Диетологи перечислили продукты, которые при их употреблении ускорят процесс старения – человек выглядит на 10 лет старше. Слова экспертов приводит Eat This Not That!

По словам специалистов, существует еда с омолаживающим эффектом, но есть и в буквальном смысле старящие продукты. Диетолог Триста Бест обратила внимание, что подобным опасным действием обладают полуфабрикаты, так как они содержат рафинированные углеводы, опасные жиры, сахар и конечные продукты гликирования – вещества, повышающие риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

Диетолог Кайли Иванир, в свою очередь, добавила, что процесс старения также ускоряет отсутствие клетчатки в рационе.

Чтобы употреблять больше клетчатки, Иванир предлагает сделать частью завтрака овсянку или на обед добавлять к основному блюду фасоль.

Диетолог Джанет Колман отмечает, что большое количество сахара сказывается на состоянии организма не лучшим образом. Эксперт ссылается на исследование, согласно результатам которого чрезмерное употребление сахара может привести к нежелательному набору веса и снижению активности у пожилых людей.

Диетолог Кара Ландау советует добавить в ежедневный рацион пребиотики – они помогут поддержать здоровье кишечника, что будет напрямую влиять на состояние организма.

Фото: Pixabay

