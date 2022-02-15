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Диетологи назвали заставляющую выглядеть на десять лет старше еду
Источник материала: ОНТ
Диетологи перечислили продукты, которые при их употреблении ускорят процесс старения – человек выглядит на 10 лет старше. Слова экспертов
По словам специалистов, существует еда с омолаживающим эффектом, но есть и в буквальном смысле старящие продукты. Диетолог Триста Бест обратила внимание, что подобным опасным действием обладают полуфабрикаты, так как они содержат рафинированные углеводы, опасные жиры, сахар и конечные продукты гликирования – вещества, повышающие риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.
Диетолог Кайли Иванир, в свою очередь, добавила, что процесс старения также ускоряет отсутствие клетчатки в рационе.
Чтобы употреблять больше клетчатки, Иванир предлагает сделать частью завтрака овсянку или на обед добавлять к основному блюду фасоль.
Диетолог Джанет Колман отмечает, что большое количество сахара сказывается на состоянии организма не лучшим образом. Эксперт ссылается на исследование, согласно результатам которого чрезмерное употребление сахара может привести к нежелательному набору веса и снижению активности у пожилых людей.
Диетолог Кара Ландау советует добавить в ежедневный рацион пребиотики – они помогут поддержать здоровье кишечника, что будет напрямую влиять на состояние организма.
Фото: Pixabay
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Диетологи перечислили продукты, которые при их употреблении ускорят процесс старения – человек выглядит на 10 лет старше. Слова экспертов приводит Eat This Not That! По...
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