Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом: Я знаю, что Западу нужно здесь – развязать конфликт. Они это умеют

Источник материала: ОНТ

Что Запад творит – не замечает, но указывает другим. На агрессивные выпады четко и принципиально сегодня ответил Александр Лукашенко. Когда и по какому графику со своей территории после учения «Союзная решимость» выводить войска, решать союзникам. Президент анонсировал встречу с российским коллегой, где и будут обсуждаться дела двух суверенных стран, естественно, в контексте информационной военной истерии зарубежных СМИ и милитаризации соседей. Как будут развиваться отношения Беларуси и Украины? О перспективах и реальных примерах экономической и политической помощи Киеву Александр Лукашенко говорил на встрече с экс-главой Верховной рады, украинским политиком Александром Морозом. Какой помощи украинцы ждут сейчас от Беларуси? Каких слов или действий?





Эта встреча состоялась благодаря мужеству и убеждениям. Такие слова Александр Лукашенко скажет в адрес Александра Мороза. Глава соцпартии, дважды председатель Верховной рады – таков политический бэкграунд гостя. Со словами Президента не поспоришь. Когда Украину практически полностью политически поработил Запад, украинские спортсмены даже боятся аплодировать выступлению российских коллег, то поездку в Минск украинского политика можно назвать смелым шагом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы с вами встречаемся благодаря тому, что вы сохранили мужество и стойкость, не растеряли свои убеждения в той непростой ситуации, которая складывается вокруг нас – вокруг Украины, Беларуси. Мы проводили ясную понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, соседи. Это от Бога. Этим всё сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей».

Проводить ревизию прошлому и даже настоящему особого смысла нет. Хотя к обострению отношений с Украиной Беларусь не причастна, признает Президент. Кто накаляет обстановку в регионе анонсами начала войны между соседями, знают и в Вашингтоне, и в Киеве. Только вот украинские власти сейчас в «красном» отделении. Такую медицинскую аналогию политическому состоянию Украины дают сами украинцы.

Проблема в том, что не все открыто это признают, но, пожалуй, уже начинают понимать. Ведь от нагнетаемой Западом военной истерии Киев начал терять вовсе не политические дивиденды, с которыми и так не очень, а экономические – инвесторов и деньги. Отсюда и попытки подавать голос.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Я понимаю, я знаю, что нужно Западу здесь. Надо развязать конфликт. Они же, вы знаете, умеют. Чужими руками. Они умеют. А еще лучше – повоевать чужими людьми. Да, пусть гибнут русские, украинцы, белорусы. Это далеко. Сейчас гвалт: а война, а война! И как только на мгновение утихают вот эти крики о войне в Украине, то из Америки опять идет сигнал. И начинает истерия подогреваться. Ясно, кому нужна война».

И руками кого, скажет Александр Лукашенко. Западными заказчиками нагнетается информационная истерия и политическая спекуляция вокруг «Союзной решимости». Хотя об учениях и их характере было известно заранее. Тренировка оборонительных манёвров – это дело двух суверенных стран, которые серьёзно относятся к вопросу безопасности и защиты своих рубежей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря, поэтому нам надо как-то приводить в порядок границу. И при этом мы должны с украинцами сохранить в приграничье добрые отношения. Поэтому мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: "Давай проведем совместные учения". Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали. Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать. Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем? То есть совершенно иной фон. Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска?" Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, потому что тут только наши войска, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело. Тем более посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория».

Таков ответ Александра Лукашенко на давление и лицемерный вопрос о конкретных сроках вывода со стороны Запада, который отправляет в длительные командировки тысячи контингента к белорусским границам. И натовского, и от американского Пентагона по отдельной военной путёвке. В Литву, Латвию, Польшу и Украину. И приезжают так «погостить» иностранные военные месяцев на 9, потом прилетают новые. Это называется ротация. И всё это вдобавок к сотням тонн оружия от США и европейских стран, нового и списанного, которое доставляют спецрейсами. Как на милитаризацию и провокацию реагировать союзникам? Быть начеку и в форме.

Владимир Путин, встречу с которым анонсировал Александр Лукашенко, внимательно следит за ходом учений. Иначе нельзя: Запад ведёт обратный отсчёт до начала войны и якобы вторжения России не то в, не то на Украину, не то во вторник, не то в среду.

Резюме встречи – учения на финише, Россия на Украину с территории Беларуси нападать не собирается. Получается, что мечты Запада опять не сбудутся и развязанная информационная паника в зарубежных СМИ не приведёт к реальным боевым действиям. Но можно быть уверенными, срывам сроков начала кампании, которые знает Байден, найдётся объяснение. И дело не в Москве. Войне может помешать – погода! Такие сообщения уже заполонили западные СМИ. И сколько будет градусов, может знать американский президент. Явно есть и такие данные Байдена.

Вот такой политический фрейдизм от США. Название страны, в дела которой грубо вмешались и высадили американский десант, значения не имеет. Обвинения о том, что собирается в Киев и Минск, категорически отверг Александр Лукашенко. Против домыслов – реальные примеры помощи Украине. Экономической – подача электроэнергии, медиативной – организация переговоров в Минске. Беларусь всегда готова к диалогу и конструктивным отношениям, чего не скажешь о соседях. Украинские власти в угоду Западу хотят прекратить выгодную для себя покупку наших удобрений. Но Запад даже такой экономический «прогиб» не оценил.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации? Зачем?»

Отношение к людям и земле отзывается и болью в душе украинского политика. Речь о скандальном законопроекте о продаже сельхозугодий иностранным покупателям. Как расскажет Александр Мороз, отношение к земле в нашей стране совсем другое. И даже в проекте обновлённой Конституции. Его он читал и уверен, что опыт ВНС не помешал бы Украине. Вот столько хорошего можно перенять от Беларуси. И в плане политики, и экономики. Но и это не в счёт. Получается парадоксальная ситуация: Беларусь делает шаг вперёд добрососедству, Украина – откровенно во вред.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Почему так происходит? Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся, и Россия закроет вылет самолетов из Украины – и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?»

Потому что есть команда из-за океана. В этом позиции и Александра Лукашенко, и украинского гостя совпали. Хотя Украина и хочет в альянс, Александр Мороз честно признался: он всегда был против продвижения НАТО на восток. Надувание военного блока обостряет геополитическую ситуацию.

Поэтому позволяет себе говорить свысока и не на равных с любыми международными партнёрами, требовать каких-то объяснений или конкретных сроков ввода или вывода войск после учений от суверенных стран, как от Беларуси и России, например, а вот союзникам, учитывая американский и натовский тон и тонны, нужно просто действовать по обстоятельствам и решать самостоятельно.

Фото: БЕЛТА

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