|
Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом: Я знаю, что Западу нужно здесь – развязать конфликт. Они это умеют
Источник материала: ОНТ
Что Запад творит – не замечает, но указывает другим. На агрессивные выпады четко и принципиально сегодня ответил Александр Лукашенко. Когда и по какому графику со своей территории после учения «Союзная решимость» выводить войска, решать союзникам. Президент анонсировал встречу с российским коллегой, где и будут обсуждаться дела двух суверенных стран, естественно, в контексте информационной военной истерии зарубежных СМИ и милитаризации соседей. Как будут развиваться отношения Беларуси и Украины? О перспективах и реальных примерах экономической и политической помощи Киеву Александр Лукашенко говорил на встрече с экс-главой Верховной рады, украинским политиком Александром Морозом. Какой помощи украинцы ждут сейчас от Беларуси? Каких слов или действий?
Эта встреча состоялась благодаря мужеству и убеждениям. Такие слова Александр Лукашенко скажет в адрес Александра Мороза. Глава соцпартии, дважды председатель Верховной рады – таков политический бэкграунд гостя. Со словами Президента не поспоришь. Когда Украину практически полностью политически поработил Запад, украинские спортсмены даже боятся аплодировать выступлению российских коллег, то поездку в Минск украинского политика можно назвать смелым шагом.
Проводить ревизию прошлому и даже настоящему особого смысла нет. Хотя к обострению отношений с Украиной Беларусь не причастна, признает Президент. Кто накаляет обстановку в регионе анонсами начала войны между соседями, знают и в Вашингтоне, и в Киеве. Только вот украинские власти сейчас в «красном» отделении. Такую медицинскую аналогию политическому состоянию Украины дают сами украинцы.
Проблема в том, что не все открыто это признают, но, пожалуй, уже начинают понимать. Ведь от нагнетаемой Западом военной истерии Киев начал терять вовсе не политические дивиденды, с которыми и так не очень, а экономические – инвесторов и деньги. Отсюда и попытки подавать голос.
И руками кого, скажет Александр Лукашенко. Западными заказчиками нагнетается информационная истерия и политическая спекуляция вокруг «Союзной решимости». Хотя об учениях и их характере было известно заранее. Тренировка оборонительных манёвров – это дело двух суверенных стран, которые серьёзно относятся к вопросу безопасности и защиты своих рубежей.
Таков ответ Александра Лукашенко на давление и лицемерный вопрос о конкретных сроках вывода со стороны Запада, который отправляет в длительные командировки тысячи контингента к белорусским границам. И натовского, и от американского Пентагона по отдельной военной путёвке. В Литву, Латвию, Польшу и Украину. И приезжают так «погостить» иностранные военные месяцев на 9, потом прилетают новые. Это называется ротация. И всё это вдобавок к сотням тонн оружия от США и европейских стран, нового и списанного, которое доставляют спецрейсами. Как на милитаризацию и провокацию реагировать союзникам? Быть начеку и в форме.
Владимир Путин, встречу с которым анонсировал Александр Лукашенко, внимательно следит за ходом учений. Иначе нельзя: Запад ведёт обратный отсчёт до начала войны и якобы вторжения России не то в, не то на Украину, не то во вторник, не то в среду.
Резюме встречи – учения на финише, Россия на Украину с территории Беларуси нападать не собирается. Получается, что мечты Запада опять не сбудутся и развязанная информационная паника в зарубежных СМИ не приведёт к реальным боевым действиям. Но можно быть уверенными, срывам сроков начала кампании, которые знает Байден, найдётся объяснение. И дело не в Москве. Войне может помешать – погода! Такие сообщения уже заполонили западные СМИ. И сколько будет градусов, может знать американский президент. Явно есть и такие данные Байдена.
Вот такой политический фрейдизм от США. Название страны, в дела которой грубо вмешались и высадили американский десант, значения не имеет. Обвинения о том, что собирается в Киев и Минск, категорически отверг Александр Лукашенко. Против домыслов – реальные примеры помощи Украине. Экономической – подача электроэнергии, медиативной – организация переговоров в Минске. Беларусь всегда готова к диалогу и конструктивным отношениям, чего не скажешь о соседях. Украинские власти в угоду Западу хотят прекратить выгодную для себя покупку наших удобрений. Но Запад даже такой экономический «прогиб» не оценил.
Отношение к людям и земле отзывается и болью в душе украинского политика. Речь о скандальном законопроекте о продаже сельхозугодий иностранным покупателям. Как расскажет Александр Мороз, отношение к земле в нашей стране совсем другое. И даже в проекте обновлённой Конституции. Его он читал и уверен, что опыт ВНС не помешал бы Украине. Вот столько хорошего можно перенять от Беларуси. И в плане политики, и экономики. Но и это не в счёт. Получается парадоксальная ситуация: Беларусь делает шаг вперёд добрососедству, Украина – откровенно во вред.
Потому что есть команда из-за океана. В этом позиции и Александра Лукашенко, и украинского гостя совпали. Хотя Украина и хочет в альянс, Александр Мороз честно признался: он всегда был против продвижения НАТО на восток. Надувание военного блока обостряет геополитическую ситуацию.
Поэтому позволяет себе говорить свысока и не на равных с любыми международными партнёрами, требовать каких-то объяснений или конкретных сроков ввода или вывода войск после учений от суверенных стран, как от Беларуси и России, например, а вот союзникам, учитывая американский и натовский тон и тонны, нужно просто действовать по обстоятельствам и решать самостоятельно.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом: Я знаю, что Западу нужно здесь – развязать конфликт. Они это умеют
Что Запад творит – не замечает, но указывает другим. На агрессивные выпады четко и принципиально сегодня ответил Александр Лукашенко. Когда и по какому графику со...
|
Архив (Разное)