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Град из сотни пожелтевших зубов обрушился на мужчину во время ремонта

15.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Град из сотни пожелтевших зубов обрушился на мужчину во время ремонта

В Нью-Гэмпшире (Новая Англия, США) мужчина обнаружил во время ремонта сотни пожелтевших человеческих зубов. О необычном случае рассказал в Facebook пользователь Байрон Карр.

Американец уточнил, что инцидент произошел во время ремонта потолка в магазине, здание которого построили в 1960-х годах. Рабочий разбирал потолок, когда на него упало несколько зубов. Мужчина спустился с лестницы, держа в ладони пять желтых зубов.

Вскоре американец вернулся к работе. В какой-то момент на него обрушился град из сотен зубов.

По словам Байрона Карра, в 1950-х на месте магазина находился кабинет дантиста. Мужчина предполагает, что столкнулся с наследием врача. Зубы могли попадать в щели в полу, когда дантист подметал пол кабинета.

Фото: Forgotten New Hampshire / Facebook

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В Нью-Гэмпшире (Новая Англия, США) мужчина обнаружил во время ремонта сотни пожелтевших человеческих зубов. О необычном случае рассказал в Facebook пользователь Байрон...
 
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