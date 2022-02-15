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Град из сотни пожелтевших зубов обрушился на мужчину во время ремонта
Источник материала: ОНТ
В Нью-Гэмпшире (Новая Англия, США) мужчина обнаружил во время ремонта сотни пожелтевших человеческих зубов. О необычном случае
Американец уточнил, что инцидент произошел во время ремонта потолка в магазине, здание которого построили в 1960-х годах. Рабочий разбирал потолок, когда на него упало несколько зубов. Мужчина спустился с лестницы, держа в ладони пять желтых зубов.
Вскоре американец вернулся к работе. В какой-то момент на него обрушился град из сотен зубов.
По словам Байрона Карра, в 1950-х на месте магазина находился кабинет дантиста. Мужчина предполагает, что столкнулся с наследием врача. Зубы могли попадать в щели в полу, когда дантист подметал пол кабинета.
Фото: Forgotten New Hampshire / Facebook
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В Нью-Гэмпшире (Новая Англия, США) мужчина обнаружил во время ремонта сотни пожелтевших человеческих зубов. О необычном случае рассказал в Facebook пользователь Байрон...
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