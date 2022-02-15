Второе серебро Олимпиады в Пекине: Анна Гуськова завоевала медаль во фристайле. Как это было?

Источник материала: ОНТ

Ещё один день Олимпийских игр в Пекине принес Беларуси серебряную медаль. Её завоевала Анна Гуськова в лыжной акробатике, подтвердив высокий уровень белорусской школы фристайла. В прессе её выступление уже назвали настоящим чудом. Это был очень сложный и запоминающийся прыжок. Спортсменка рисковала. Но риск оправдался. Теперь Анна Гуськова не просто олимпийский призер, а одна из самых титулованных фристайлисток мира в лыжной акробатике! Недаром Президент назвал её серебро с золотым отливом. Как шла спортивная борьба?

Двадцатиградусный мороз. Сильный ветер – путь к медали в Пекине для Анны Гуськовой выдался ох каким непростым. А ещё и в первый день женских соревнований погода в снежном парке Геньтин разбушевалась настолько, что организаторам пришлось квалификацию перенести… и провести её в один день с финалом! На участниц легла невероятная нагрузка. Было сложно и физически, и морально. Но Анна Гуськова с давлением справилась.

В суперфинал Гуськова пробилась с последним, шестым результатом – программы соперниц были намного сложнее. И белоруска идет на риск – заявляет тройное сальто. На официальных соревнованиях Анна не исполняла эту программу четыре года! Сложности добавляло и то, что Гуськовой в суперфинале пришлось выступать первой. И с задачей она справилась. Оценка судей – 107,95 балла. Это лучший результат в карьере Гуськовой!

Конкуренция невероятно высока. Можно вспомнить, что 4 года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане Гуськовой для золота хватило чуть более 94 баллов. А победительница Пекина, китаянка Сю Ментао взяла и вовсе небывалые 108,61 балла.

Для Анны это уже вторая награда в карьере: к золоту Пхёнчхана отличным дополнением стало сегодняшнее серебро Пекина. И теперь белоруска вместе с сегодняшней победительницей, китаянкой Сю Ментао стала обладательницей уникального достижения – теперь они самые титулованные фристайлистки в лыжной акробатике.

С серебряной наградой Анну Гуськову поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что это серебро – с золотым отливом, потому что белоруску опередила только представительница страны-хозяйки Олимпийских игр. Это гордость за Анну и нашу школу фристайла! И белорусские летающие лыжники уже давно зарекомендовали себя мировыми лидерами в этом виде спорта.

Наши лыжные акробаты завоёвывают награды уже на седьмой Олимпиаде подряд. Традиции были заложены ещё в 1998 году в Нагано, когда первую белорусскую медаль (бронзу) во фристайле завоевал Дмитрий Дащинский. Через четыре года Алексей Гришин повторил успех в Солт-Лейк-Сити. В 2006-м в Турине Дащинский снова с медалью – уже серебро! На Олимпиаде в Ванкувере Гришин опять берёт медаль, но на этот раз – золотую. И первую награду высшей пробы для белорусского спорта на зимних Олимпиадах. Потом болельщиков ждал триумф в Сочи: олимпийскими чемпионами стали Антон Кушнир и Алла Цупер. И вот в Пхёнхчане в мировом фристайле появляется новый лидер – Анна Гуськова, которая сегодня подтвердила феноменальный уровень мастерства.

Уже завтра в квалификации выступление на олимпийском турнире по фристайлу начинают наши мужчины. Ребятам за награды бороться будет непросто. Но наши фристайлисты уже не раз доказывали, что могут удивлять и радовать болельщиков.

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