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Магазин горел в Островецком районе
Источник материала: БелТА
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе произошел пожар в сельском магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Бобровники спасателям поступило 14 февраля около 11.20.
В результате происшествия повреждена холодильная витрина, также закопчены стены, потолок, стеллажи с продукцией. Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре в деревне Бобровники спасателям поступило 14 февраля около 11.20.
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