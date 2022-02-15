Магазин горел в Островецком районе

Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе произошел пожар в сельском магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Бобровники спасателям поступило 14 февраля около 11.20.

В результате происшествия повреждена холодильная витрина, также закопчены стены, потолок, стеллажи с продукцией. Причина пожара устанавливается.-0-