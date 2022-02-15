Чтобы не хранить заначку дома. Сколько можно заработать, если отнести валюту в банк на месяц

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

У клиентов белорусских банков популярнее всего валютные вклады в долларах и евро, но в последние годы случалось, что курс российского рубля к белорусскому рос, а доллар и евро падали. Иногда российский рубль резко падал на фоне политических новостей, но отыгрывал обратно, когда волнения успокаивались, поэтому мы решили включить все возможные варианты валют в нашу таблицу.

Отдельно отметим, что за два месяца ставки в этом сегменте снизились. Если в декабре прошлого года максимальная ставка по самым коротким вкладам составляла 2,5% годовых, то сейчас верхняя планка уже 2,1%.

Новых продуктов в рассматриваемом сегменте не появилось.



Топ депозитов с минимальными сроками и максимальными ставками

(банки расположены в таблице в алфавитном порядке)

Главное, что нужно знать о вкладах в валюте на короткие сроки

Все перечисленные вклады безотзывные. Некоторые из них можно получить досрочно по согласованию с банком, но с потерей процентов.

Капитализацию и возможность пополнения мы в данном случае как особое достоинство не рассматривали, потому что их выгода на минимальных сроках едва заметна.

Большинство этих вкладов можно открыть онлайн (исключение – депозиты Паритетбанка и БТА-Банка).

А в чем выгода?

Заработать на минимальных сроках много можно, только если вложить очень крупные суммы. Если речь идет о небольших вложениях, то это скорее просто гарантия сохранности денег и небольшая компенсация от банка за пользование вашими деньгами.

Так, одну из самых высоких ставок при минимальном сроке предлагает вклад «Практичный» Паритетбанка. Если вложить 10 000 долларов на 35 дней, то процентный доход составит 17,51 доллара, из них банк вычтет и переведет в бюджет 2,28 доллара подоходного налога. Итого чистая прибыль вкладчика – 15,33 доллара.



Самый высокий процентный доход можно получить по краткосрочному вкладу в российских рублях. Вложение 100 000 российских рублей на депозите «Алтын» БТА-Банка за 35 дней принесет 487,75 российского рубля. Подоходный налог – 63,41 российского рубля, чистый доход клиента – 424,34 российского рубля.