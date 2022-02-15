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Чтобы не хранить заначку дома. Сколько можно заработать, если отнести валюту в банк на месяц

15.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Чтобы не хранить заначку дома. Сколько можно заработать, если отнести валюту в банк на месяц
фото: Myfin.by

У клиентов белорусских банков популярнее всего валютные вклады в долларах и евро, но в последние годы случалось, что курс российского рубля к белорусскому рос, а доллар и евро падали. Иногда российский рубль резко падал на фоне политических новостей, но отыгрывал обратно, когда волнения успокаивались, поэтому мы решили включить все возможные варианты валют в нашу таблицу.

Отдельно отметим, что за два месяца ставки в этом сегменте снизились. Если в декабре прошлого года максимальная ставка по самым коротким вкладам составляла 2,5% годовых, то сейчас верхняя планка уже 2,1%.

Новых продуктов в рассматриваемом сегменте не появилось.

Топ депозитов с минимальными сроками и максимальными ставками

(банки расположены в таблице в алфавитном порядке)

Банк, вклад, особенности (если есть)

Ставки при минимальном сроке (35 дней)

в долларах в евро в российских рублях
БТА Банк, «Алтын», автоматическая пролонгация до 9 раз 1,25% 1% 5%
Банк Дабрабыт, «Цудоўны онлайн», пролонгация не более двух раз 1,25% 1,2% 5%
Банк БелВЭБ, «Универсальный безотзывный» 1,9% 1,4% 4,6%
Белагропромбанк, «Плюс к стабильности в валюте» 1,8% 1,3% 4,5%
Паритетбанк, «Практичный» 2,1% 1,75% -
СтатусБанк, «Статус – Удобный» 2% 1,5% -
Технобанк, «Соло» 1,9% 1,5% -
Цептер Банк, «Цептер Smart стандарт» 1,9% 1,1% -

Главное, что нужно знать о вкладах в валюте на короткие сроки

  • Все перечисленные вклады безотзывные. Некоторые из них можно получить досрочно по согласованию с банком, но с потерей процентов.
  • Капитализацию и возможность пополнения мы в данном случае как особое достоинство не рассматривали, потому что их выгода на минимальных сроках едва заметна.
  • Большинство этих вкладов можно открыть онлайн (исключение – депозиты Паритетбанка и БТА-Банка).

А в чем выгода?

Заработать на минимальных сроках много можно, только если вложить очень крупные суммы. Если речь идет о небольших вложениях, то это скорее просто гарантия сохранности денег и небольшая компенсация от банка за пользование вашими деньгами.

Так, одну из самых высоких ставок при минимальном сроке предлагает вклад «Практичный» Паритетбанка. Если вложить 10 000 долларов на 35 дней, то процентный доход составит 17,51 доллара, из них банк вычтет и переведет в бюджет 2,28 доллара подоходного налога. Итого чистая прибыль вкладчика – 15,33 доллара.

Самый высокий процентный доход можно получить по краткосрочному вкладу в российских рублях. Вложение 100 000 российских рублей на депозите «Алтын» БТА-Банка за 35 дней принесет 487,75 российского рубля. Подоходный налог – 63,41 российского рубля, чистый доход клиента – 424,34 российского рубля.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Рост депозитов в валюте продолжается уже четвертый месяц подряд. И именно краткосрочные валютные вклады сочетают достоинства наличной валюты и банковского...
 
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