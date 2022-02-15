«Вы можете ничего не делать, но тогда даже на падающем рынке вас обгонят». Как и зачем правильно считать емкость рынка

Источник материала: ProBusiness

Почему предпринимателю перед входом в новую нишу стоит изучить емкость рынка? Если нет адекватной оценки рынка, то одно неправильное действие может привести к серьезным финансовым потерям. Верные расчеты помогают реально представлять количество потенциальных клиентов, четко видеть свои перспективы и понимать, возможно ли в принципе реализовать свои амбициозные планы. Управляющий партнер ASER Олег Ильин поделился на встрече Клуба Про бизнес наработанными за последнее десятилетие алгоритмами, которые помогут разобраться в этом вопросе.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры расскрывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2022 году — МТБанк . Партнер клуба — HUAWEI .



Олег Ильин

Управляющий партнер ASER

«Даже если рынок стабилен, важно понимать, что делают конкуренты»

— Оценка емкости рынка позволяет увидеть свое место в рейтинге других игроков и проанализировать свою конкурентоспособность. Крупные компании могут просчитать свою экспансию на рынок, четче спланировать управленческие решения и предотвратить серьезные финансовые потери.

На рынках, где очень много игроков, важно понимать тренды и мониторить активности конкурентов.

Малому бизнесу, который умеет прогнозировать поведение конкурентов, проще грамотно построить свою тактику. К примеру, даже если рынок стабилен и не наблюдается большой рост, важно понимать, что делают другие. Если конкуренты будут активными, а вы ничего не делаете, то даже небольшой процент емкости рынка будут забирать они, а не вы.

Или другой пример: перед вами падающий рынок. Вы можете ничего не делать, но если конкурент собирается наращивать свою долю, то даже на падающем рынке он вас обгонит.



Олег Ильин. Фото: probusiness.io

«Купить готовую аналитику или найти бесплатную информацию в пресс-релизах?»

— Где найти информацию, чтобы оценить емкость рынка, но при этом не потратить на нужную информацию баснословный бюджет? В Беларуси главный ресурс с такой информацией — Белстат . Для компании это сотрудничество не ударит по бюджету, ведь запросы туда чаще всего не привышают 100 бел. рублей (не более $ 39).

Белстат обладает большим количеством полезной информации, особенно по лимитам рынка.

К примеру, если ваша организация занимается продажей тракторов, то вы сможете понять, сколько колесной техники белорусский рынок способен принять.

При работе на внешних рынках полезно обратиться к сервису Statista . Это специализирующийся на рыночных и потребительских данных немецкий стартап, куда можно бесплатно подать тестовый запрос по емкости интересующего вас рынка, нишевым производствам, игрокам и т.п. На платформе есть более миллиона статестических данных по более чем 80 тысячам тем и 170 различным отраслям промышленности.



Фото: pexels.com

Более 40 лет стратегическими исследованиями рынка и аналитикой отраслей промышленности, потребителей и стран занимается британская компания Euromonitor International . У нее есть глобальная база данных рыночной информации. Здесь можно купить готовую аналитику. Компания также часто выпускает пресс-релизы и резюме маркетинговых исследований, в которых можно бесплатно почерпнуть много полезной информации.

Если наши клиенты работают на внешних рынках и им нужна глобальная аналитическая информация, то мы нередко обращаемся в международные аналитические агентства вроде Markets and Markets, MarketWatch, Grand View Research. У этих компаний всегда можно найти всевозможные рейтинги.

Представьте, что вам нужно изучить рынок Юго-Восточной Азии, стран типа Индонезия, Бангладеш, Пакистан. В этом случае эффективной будет работа с базами фрилансеров, например Freelancehunt или Upwork . В этих странах много фрилансеров, которые за небольшой бюджет дадут вам всю нужную информацию.

Как это работает? Вы делаете заказ, сразу оговорив бюджет, допустим, $ 100, указываете, что вам нужны данные, например, по емкости рынка и производству конкретного региона. Потенциальные исполнители начнут предлагать вам свои услуги. В базе можно посмотреть рейтинг каждого фрилансера, какие предыдущие задачи он выполнял, чтобы быть уверенным в качестве проделаной им работы.

Обычно на сбор необходимой вам информации у фрилансера уходит 3−4 дня.



Фото: pexels.com

И есть множество международных организаций, анализирующих рынки. Мы часто обращаемся в ITC, World Trade Organization, The World Bank, Doing Business. У нас была когда-то задача сделать 25 тизеров на сложных рынках вроде мирового рынка роботов. У них мы нашли много пресс-релизов и отчетов, в которых огромный пласт нужной бесплатной информации. Вы этим можете пользоваться прямо сейчас.

Рабочие методы: как расчитать емкость рынка

1. По норме потребления. Это очень простой метод. В том же Белстате вы всегда найдете, сколько в стране потребляют молока, хлеба и так далее. Чтобы вычислить емкость рынка, надо численность аудитории рынка умножить на норму потребления товара.

2. Структурный метод (метод структурных характеристик). Емкость расчитывается простой формулой. Сначала к объему внутреннего производства товара или услуги прибавляется импорт продукции в исследуемую территорию, а после от полученной суммы отнимается экспорт с территории.

3. Правило Парето. Эффективный и простой метод, который можно сформулировать так: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Как это применяется на практике? Допустим, вам нужно изучить рынок бизнес-образования. Если вы сложите выручку 4−5 ключевых бизнес-школ, то получите цифру, охватывающую 80% рынка.



Фото: pexels.com

4. Сравнительный метод (построен на макроэкономических показателях). У вас не всегда есть данные по какому-то из белорусских рынков, но можно посмотреть, как он оценен у соседей. Например, возмем рынок фликеров в Польше. Зная ВВП Польши и Беларуси, мы можем примерно посчитать емкость отечественного рынка. Эти знания помогут верно реализовать управленческие функции вашей компании.

5. По объемам потребления. Тут все просто: для построения матрицы работы вашей компании необходимо собрать информацию с рынка, в каких объемах в нужном вам регионе потребляют тот или иной продукт. Результаты могут вас удивить. К примеру, у нас был запрос от производителя технических газов. Ему показались наши расчеты емкости рынка завышенными, и только этот метод убедил его, что ему реально есть куда расти.

6. Тендерные торги. В Беларуси есть много рынков, на которых большая доля закупок происходит через тендеры. Итоги конкурсного отбора всегда открыто вывешивают. Изучив протоколы тендеров, вы можете вручную посчитать емкость семейства тендеров.

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