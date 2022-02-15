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Корабль "Прогресс" с грузом для МКС стартовал с Байконура

15.02.2022 08:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте Роскосмоса.

Это первый запуск с Байконура в 2022 году. "Прогресс" проведет в космосе 370 суток. Стыковка корабля с МКС намечена на утро 17 февраля.

Всего "Прогресс" доставит на МКС около 1,6 т грузов. Среди них, например, одежда и еда для космонавтов, вода, топливные компоненты, расходные материалы системы жизнеобеспечения, другое необходимое оборудование и его компоненты. Кроме того, на МКС отправились шесть наноспутников. Спутники запустят с борта станции во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Это первый запуск с Байконура в 2022 году. "Прогресс" проведет в космосе 370 суток. Стыковка корабля с МКС намечена на утро 17 февраля.
 
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