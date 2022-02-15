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Самый быстрый рост вкладов за последние два года: как белорусы несут деньги в банки
Источник материала: Myfin
По данным Нацбанка в январе 2022 рекордно вырос объем рублевых вкладов, объем денег на карточках сократился. Так, на 123,4 млн рублей вырос объем срочных
Напомним, с августа 2020, когда начался панический отток валютных вкладов, их общее падение за полтора года составило почти $2 млрд.
Что в итоге?
Год начался с бурного роста депозитов, что говорит об окончательном возврате доверия белорусов к банкам. Помогло этому и относительно высокие ставки на депозитном рынке, а также ожидания их дальнейшего роста. Максимальные ставки по валютным вкладам в 5% рассчитаны на безотзывные вклады сроком от 13 месяцев и более. По вкладам в
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Белорусы возвращаются со своими сбережениями в банки. Как показывает статистика Нацбанка, в январе 2022-го произошел самый масштабный рост вкладов за последние два...
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