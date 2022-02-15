Самый быстрый рост вкладов за последние два года: как белорусы несут деньги в банки

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

По данным Нацбанка в январе 2022 рекордно вырос объем рублевых вкладов, объем денег на карточках сократился. Так, на 123,4 млн рублей вырос объем срочных рублевых вкладов , а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования уменьшились на 256,9 млн рублей, достигнув 3,16 млрд руб. Это средние значения для данного показателя в этом году. Валютные вклады за месяц прибавили $87,9 млн, их рост продолжается четвертый месяц подряд после более чем годового падения. С начала 2022-го валютные вклады физлиц увеличились на $131,3 млн или на 2,5%.



Инфографика: Myfin.by

Напомним, с августа 2020, когда начался панический отток валютных вкладов, их общее падение за полтора года составило почти $2 млрд.

Что в итоге?

Год начался с бурного роста депозитов, что говорит об окончательном возврате доверия белорусов к банкам. Помогло этому и относительно высокие ставки на депозитном рынке, а также ожидания их дальнейшего роста. Максимальные ставки по валютным вкладам в 5% рассчитаны на безотзывные вклады сроком от 13 месяцев и более. По вкладам в рублевых депозитов можно рассчитывать на 16-17,5% годовых. По коротким же депозитам в рублях более чем на 13% рассчитывать не приходится.