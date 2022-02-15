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В ночном ДТП на МКАД легковушку разорвало на части, водитель погиб

15.02.2022 08:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев смертельной аварии на МКАД. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Серьезная авария произошла ночью 15 февраля на 13-м км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, около 3.00 водитель "Мерседес" не справился с управлением, легковушка вылетела с дороги и врезалась в опору рекламного щита и деревья. От удара машину буквально разорвало на части. 31-летний водитель погиб.

"По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в Следственном комитете.

Следователи также разыскивают очевидцев аварии. Тех, кто располагает информацией о происшествии, просят сообщить об этом в УСК по г.Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезная авария произошла ночью 15 февраля на 13-м км внешнего кольца МКАД. По предварительной информации, около 3.00 водитель "Мерседес" не справился с управлением,...
 
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