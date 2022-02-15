|
Показываем, в каких новостройках можно купить квартиру с отделкой
15.02.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Выбирая квартиру с отделкой, покупатель избавляет себя от необходимости делать ремонт, выбирать материалы, тратить время и силы. Красивые интерьеры — это удобно, практично и эстетично.
В микрорайоне Грушевка, недалеко от одноименной станции метро и проспекта Дзержинского, построили второй дом жилого комплекса
В жилом комплексе
Добавляйте детали, создавайте настроение!
Вышеперечисленные комплексы строит надежный застройщик «Айрон», в портфель которого входит более 20 реализованных в срок или ранее заявленных сроков проектов. На сейчас это важнейший аргумент при выборе застройщика.
Приобрести эти квартиры вы можете в том числе с привлечением кредита «Белинвестбанк» с пониженной процентной ставкой — 9,36% годовых.
Отдел продаж «Айрон»:г.Минск, пер. Червякова, 21а
Тел.: + 375(29) 654−10−10 + 375 (29) 708−46−64
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбирая квартиру с отделкой, покупатель избавляет себя от необходимости делать ремонт, выбирать материалы, тратить время и силы. Красивые интерьеры - это удобно,...
|
Архив (Разное)