Основатель футбольного стартапа - об инвестициях, сотрудничестве с Роналдиньо и планах попасть в Meta-вселенную

Источник материала: ProBusiness



Орхан Рзаев и Роналдиньо. Фото: личный архив героя

34-летнему Орхану Рзаеву из Азербайджана удалось объединить в одном проекте две свои страсти — футбол и цифровые технологии. За его плечами 12 лет работы в digital-маркетинге, сотни консультаций в области SMM, открытие собственного маркетингового агентства Mediamark и нескольких стартапов. Собственно, самым известным из них стала мобильная футбольная игра Eleven Kings . Стартапу удалось привлечь $ 250 тыс. инвестиций, количество скачиваний уже превысило 200 тыс., а его амбассадором стал один из самых известных мировых футболистов Роналдиньо.

Мы поговорили с азербайджанским IT-предпринимателем о том, как строить бизнес на футболе, привлекать в стартап инвестиции… и мировых звезд.

«99% инвесторов говорили, мол, не тратьте время, свои и наши деньги впустую»

— С детства я был большим футбольным фанатом. И больше всего мне был интересен спортивный менеджмент. Есть что-то захватывающее в том, чтобы управлять футбольной командой, вести переговоры с великими спортсменами, искать новые таланты. За последние 15−17 лет я играл почти во все игры-симуляторы футбольного менеджмента. А затем решил создать свою игру, которая позволит каждому попробовать себя в управлении командой.

Как известно, добиться успеха можно, если делаешь то, что действительно любишь, и веришь, что страсть к этому делу не угаснет и через 50 лет. Это была главная мотивация создания моего проекта — заниматься тем, что нравится.



Орхан Рзаев. Фото: личный архив героя

Работу над Eleven Kings мы начали еще в 2017 году. Для разработки бета-версии продукта мы вкладывали собственные средства, после чего стали искать инвестиции. Это было довольно сложно, в моей родной стране пока что нет больших компаний по разработке игр, поэтому трудно объяснить, какое будущее у твоего стартапа.

Но, где бы вы не находились, просить денег на проект будет всегда непросто, особенно когда вам еще нечего показать.

Мой главный совет — тщательно готовиться ко встрече с инвестором. Используйте разные каналы связи для встречи с потенциальными клиентами, изучите опыт работы аналогичных компаний, их траты и нужды. Чем лучше вы подготовитесь и изучите свой продукт, тем больше шансов, что вашу бизнес-идею захотят профинансировать.

Также нужно запастись терпением.

Я встречал около 200 инвесторов лично и около 500 — онлайн. В первые несколько месяцев 99% из них говорили, мол, не тратьте время, свои и наши деньги впустую, продолжайте заниматься обычными делами и не рискуйте. Но после того, как мы запустили бета-версию, меня пригласили в Сан-Франциско, чтобы я выступил перед инвесторами со всего мира, дело пошло лучше. В итоге на стадии pre-seed мы получили инвестиции в размере $ 250 тыс. от бизнес-ангелов из Азербайджана и Канады.



Команда Eleven Kings. Фото: личный архив героя

На создание MVP (минимально жизнеспособного продукта — Ред.) у нас ушло почти два года, еще два — на доведение его до финальной версии. Нужно было убедиться, что весь функционал сбалансирован, визуально приятен и понятен как для начинающих, так и опытных игроков. С июля 2021 года мы сосредоточились на расширении каналов маркетинга, чтобы привлечь больше клиентов.

Сейчас в нашей команде 10 человек, все мы работаем удаленно из разных городов: Майами, Баку, Измир, Будапешт. Всю коммуникацию ведем в MeisterTask, Whatsapp и Telegram. Два раза в неделю проводим видеозвонки, чтобы посмотреть и послушать друг друга, обсудить важные моменты.

Мы считаем, что создали уникальную игру с модным пользовательским интерфейсом, горячими функциями и различными видами задач и наград за их выполнение. Все это побуждает пользователей играть в Eleven Kings. Думаю, наша игра дает главное — эмоции.

Кстати, в ближайшее время мы добавим турнир «Кубок Беларуси» специально для игроков из вашей страны. Поучаствовать в нем сможет любой желающий. Для пользователей он будет доступен на главной странице или в меню «Турниры».



Команда Eleven Kings. Фото: личный архив героя

«Максимальная сумма, которую мы тратили на маркетинг в месяц — $ 10 тыс.»

Главные пользователи нашей игры — это футбольные фанаты, которым нравится анализировать и разбирать каждый матч, управлять командой и выстраивать стратегии. Последние полгода наблюдаем органический рост и фокусируемся на развитии продукта.

В привлечении пользователей помогла сильная команда маркетинга. Мы отлично справились даже с рекламой в Google, Facebook, Instagram, где CPI в 5−7 раз дешевле, чем в среднем по миру. Максимальная сумма, которую мы тратили на маркетинг в месяц — $ 10 тыс.

Разумеется, отлично сработал influencer-маркетинг. В августе 2021 года мы подписали долгосрочный контракт о сотрудничестве со звездой мирового футбола Роналдиньо! Также мы работаем с локальными и глобальными лидерами мнений, футбольными каналами и аккаунтами, что помогает нам выстраивать коммуникацию с потенциальными пользователями.



Реклама Eleven Kings на Times Square. Фото: личный архив героя

«Мы были обычными молодыми ребятами, которые мечтают поработать с Роналдиньо»

Роналдиньо — мой кумир с детства. Когда мы создавали наш стартап, у нас была большая мечта — посотрудничать с этим легендарным футболистом. Но тогда это казалось каким-то безумием: мы сидели в маленьком офисе в Баку, обсуждали будущее Eleven Kings в 2017 году, у нас не было миллионов долларов, каких-то связей. Мы были обычными молодыми ребятами, которые мечтают поработать с Роналдиньо…



Орхан Рзаев и Роналдиньо. Фото: личный архив героя

Но мы решили действовать. Я перепробовал все цифровые каналы коммуникации, чтобы связаться с представителями его команды. Писать Роналдиньо в соцсетях я даже не пытался, поскольку человек со 130 млн подписчиков вряд ли увидит это сообщение. Но после множества попыток один из его менеджеров ответил мне! Мы провели несколько созвонов в течение года. А в ноябре 2019-го я впервые лично встретился с Роналдиньо в Барселоне.

Во время разговора я предложил ему присоединиться к этому стартапу, и он согласился! Мы подписали контракт, наши встречи стали регулярными, а сотрудничество — более плодотворным. Даже сейчас я общаюсь с вами из его офиса в Майами. Я не могу раскрыть все подробности нашего сотрудничества, но скажу точно, что его успех не обусловлен большой суммой денег. Роналдиньо и его команда искренне доверяют нам и верят в проект. Совместная работа и их поддержка увеличили нашу мотивацию в 10 раз.



Фото: личный архив героя

Что будет дальше?

Мы стремимся стать одним из крупнейших игроков на рынке футбольных игр. У нас есть четкое понимание, как это сделать, есть профессиональная и мотивированная команда, партнеры. Также мы исследуем Meta-вселенную и потенциальный вход в этот «мир». Уверен, что гейминг станет одной из самых модных тем в Meta-вселенной. А там, где есть тренд, хотим быть и мы!

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