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Основатель футбольного стартапа - об инвестициях, сотрудничестве с Роналдиньо и планах попасть в Meta-вселенную
15.02.2022 09:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
34-летнему Орхану Рзаеву из Азербайджана удалось объединить в одном проекте две свои страсти — футбол и цифровые технологии. За его плечами 12 лет работы в digital-маркетинге, сотни консультаций в области SMM, открытие собственного маркетингового агентства Mediamark и нескольких стартапов. Собственно, самым известным из них стала мобильная футбольная игра
Мы поговорили с азербайджанским IT-предпринимателем о том, как строить бизнес на футболе, привлекать в стартап инвестиции… и мировых звезд.
«99% инвесторов говорили, мол, не тратьте время, свои и наши деньги впустую»
— С детства я был большим футбольным фанатом. И больше всего мне был интересен спортивный менеджмент. Есть что-то захватывающее в том, чтобы управлять футбольной командой, вести переговоры с великими спортсменами, искать новые таланты. За последние 15−17 лет я играл почти во все игры-симуляторы футбольного менеджмента. А затем решил создать свою игру, которая позволит каждому попробовать себя в управлении командой.
Работу над Eleven Kings мы начали еще в 2017 году. Для разработки бета-версии продукта мы вкладывали собственные средства, после чего стали искать инвестиции. Это было довольно сложно, в моей родной стране пока что нет больших компаний по разработке игр, поэтому трудно объяснить, какое будущее у твоего стартапа.
Мой главный совет — тщательно готовиться ко встрече с инвестором. Используйте разные каналы связи для встречи с потенциальными клиентами, изучите опыт работы аналогичных компаний, их траты и нужды. Чем лучше вы подготовитесь и изучите свой продукт, тем больше шансов, что вашу бизнес-идею захотят профинансировать.
Я встречал около 200 инвесторов лично и около 500 — онлайн. В первые несколько месяцев 99% из них говорили, мол, не тратьте время, свои и наши деньги впустую, продолжайте заниматься обычными делами и не рискуйте.Но после того, как мы запустили бета-версию, меня пригласили в Сан-Франциско, чтобы я выступил перед инвесторами со всего мира, дело пошло лучше. В итоге на стадии pre-seed мы получили инвестиции в размере $ 250 тыс. от бизнес-ангелов из Азербайджана и Канады.
На создание MVP (минимально жизнеспособного продукта — Ред.) у нас ушло почти два года, еще два — на доведение его до финальной версии. Нужно было убедиться, что весь функционал сбалансирован, визуально приятен и понятен как для начинающих, так и опытных игроков. С июля 2021 года мы сосредоточились на расширении каналов маркетинга, чтобы привлечь больше клиентов.
Сейчас в нашей команде 10 человек, все мы работаем удаленно из разных городов: Майами, Баку, Измир, Будапешт. Всю коммуникацию ведем в MeisterTask, Whatsapp и Telegram. Два раза в неделю проводим видеозвонки, чтобы посмотреть и послушать друг друга, обсудить важные моменты.
«Максимальная сумма, которую мы тратили на маркетинг в месяц — $ 10 тыс.»
Главные пользователи нашей игры — это футбольные фанаты, которым нравится анализировать и разбирать каждый матч, управлять командой и выстраивать стратегии. Последние полгода наблюдаем органический рост и фокусируемся на развитии продукта.
В привлечении пользователей помогла сильная команда маркетинга. Мы отлично справились даже с рекламой в Google, Facebook, Instagram, где CPI в 5−7 раз дешевле, чем в среднем по миру. Максимальная сумма, которую мы тратили на маркетинг в месяц — $ 10 тыс.
«Мы были обычными молодыми ребятами, которые мечтают поработать с Роналдиньо»
Роналдиньо — мой кумир с детства. Когда мы создавали наш стартап, у нас была большая мечта — посотрудничать с этим легендарным футболистом. Но тогда это казалось каким-то безумием: мы сидели в маленьком офисе в Баку, обсуждали будущее Eleven Kings в 2017 году, у нас не было миллионов долларов, каких-то связей. Мы были обычными молодыми ребятами, которые мечтают поработать с Роналдиньо…
Но мы решили действовать. Я перепробовал все цифровые каналы коммуникации, чтобы связаться с представителями его команды. Писать Роналдиньо в соцсетях я даже не пытался, поскольку человек со 130 млн подписчиков вряд ли увидит это сообщение. Но после множества попыток один из его менеджеров ответил мне! Мы провели несколько созвонов в течение года. А в ноябре 2019-го я впервые лично встретился с Роналдиньо в Барселоне.
Во время разговора я предложил ему присоединиться к этому стартапу, и он согласился! Мы подписали контракт, наши встречи стали регулярными, а сотрудничество — более плодотворным. Даже сейчас я общаюсь с вами из его офиса в Майами.Я не могу раскрыть все подробности нашего сотрудничества, но скажу точно, что его успех не обусловлен большой суммой денег.
Что будет дальше?
Мы стремимся стать одним из крупнейших игроков на рынке футбольных игр. У нас есть четкое понимание, как это сделать, есть профессиональная и мотивированная команда, партнеры. Также мы исследуем Meta-вселенную и потенциальный вход в этот «мир». Уверен, что гейминг станет одной из самых модных тем в Meta-вселенной. А там, где есть тренд, хотим быть и мы!
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Основатель футбольного стартапа - об инвестициях, сотрудничестве с Роналдиньо и планах попасть в Meta-вселенную
34-летнему Орхану Рзаеву из Азербайджана удалось объединить в одном проекте две свои страсти - футбол и цифровые технологии. За его плечами 12 лет работы в...
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