Те, кто не сможет угодить покупателю, будут вынуждены уйти . Что происходит в белорусском e-commerce

Источник материала: Myfin



Александр Юкевич, CEO маркетплейса Deal.by

– В конце 2021 года вы возглавили маркетплейс Deal.by. Как ощущаете себя в роли СЕО, поделитесь впечатлениями.

– На Deal.by крутая команда и классный продукт, которым пользуются сотни тысяч белорусов. А это все, что нужно для CEO :)

Я пришел в проект шесть лет назад. Прошел путь от руководителя отдела по работе с клиентами до коммерческого директора. В начале мне предстояло наладить привлечение и обслуживание продавцов.

Помню первый рабочий день: открываю дверь своего нового офиса и вижу, что для выполнения этой задачи у меня есть… пустой кабинет и один менеджер по продажам. Ну, уже что-то :)

Через месяц в кабинете работали десять человек, а через полгода мы переехали в другой офис, потому что в этом уже не помещались.

За шесть лет мы привлекли на площадку самое большое количество продавцов в Беларуси, организовали пять конференций по е-кому и уже три раза выбирали и награждали лучшие интернет-магазины страны. И мы не намерены останавливаться.





Тренды меняются каждый месяц

– На ваш взгляд, что глобально поменялось за последнее время на рынке е-кома (не только белорусского)? Какие тенденции – позитивные и негативные – вы видите?

– Прошло время, когда можно было зарабатывать просто потому, что ты продаешь в интернете, потому что больше никто этого не делает. Интернет-торговля стала высококонкурентной средой. В которой доминируют маркетплейсы.

Как минимум 74% потребителей в США начинают искать товары онлайн сразу на Amazon, в обход Google. Похожая тенденция набирает обороты в России. Согласно исследованию Data Insight, в 2020-м уже 49% онлайн-заказов в России приходилось на крупные мультикатегорийные маркетплейсы, а оставшийся 51% делили между собой все остальные.

Развитие маркетплейсов открывает большие возможности для малого и среднего бизнеса: подключился к площадке – получил доступ к огромной аудитории покупателей. Но вместе с этим предъявляет к ним новые требования с точки зрения качества обслуживания. Постоянно усиливающееся стремление угодить покупателю – еще один тренд отрасли.



Александр Юкевич, CEO маркетплейса Deal.by

Сейчас как минимум 200 миллионов людей по всему миру ожидают получить свой онлайн-заказ в течение 48 часов – такую опцию предлагает подписка Amazon Prime. Люди будут хотеть все быстрее и быстрее. И компании будут удовлетворять этот запрос, иначе за них это сделает кто-то другой.

– Что происходит на рынке в Беларуси? Какие поведенческие паттерны пользователей вы наблюдаете? Смогут ли бизнес и потребители использовать сложившуюся на рынке ситуацию с выгодой для себя? Как именно?

– В целом мы наблюдаем в Беларуси те же тенденции, что и во всем мире: покупатели переходят на маркетплейсы и привыкают к хорошему сервису, который там предоставляют. Онлайн покупают практически всё. В 2021-м белорусы заказывали на Deal.by товары и услуги в 8 тысячах категорий. Из года в год топ популярных категорий остается практически неизменным:

товары для дома и сада;

техника и электроника;

товары для красоты и здоровья;

товары для детей;

авто-, мототовары.

А вот тренды меняются каждый месяц: в начале января люди искали парогенераторы Puff, a сейчас звездный час у игрушек Хаги Ваги.

Меняются предпочтения в оплате и доставке. Белорусы все чаще оплачивают товары прямо на сайте, даже если интернет-магазин предлагает другие опции: в момент доставки или наложенный платеж. За год популярность онлайн-платежей выросла сильнее всего среди других способов оплаты.





Больше всего заказов, как и раньше, привозят курьеры (48% от общего количества заказов на Deal.by). Но со временем этот способ доставки утрачивает популярность (-4% за год), уступая место почте (+3%) и самовывозу (+1%).

Данные предоставлены маркетплейсом Deal.by

– Как повлиял на рынок белорусского е-кома приход OZON?

– Приход OZONа наделал много шума, хотя ретейлер присутствовал в Беларуси и раньше. Сейчас его главная задача – нарастить знание, поэтому мы видим так много рекламы вокруг. Но о конкретном влиянии на белорусский рынок пока говорить рано.

Единственное, что могу сказать точно, – приход OZON, ровно так же, как когда-то приход «Вайлдберриз», стимулировал конкуренцию. А конкуренция – явный признак того, что рынок развивается.

Борьба за покупателя – усилится

– Чего ожидать в ближайшем будущем от Deal.by? Планируете ли изменение стратегии? Какими будут ваши первые значимые шаги в новой роли?

– В этом году мы будем развивать качество обслуживания на маркетплейсе. Наша цель – довольный покупатель.

Внедрим Программу защиты покупателей и подключим новые способы оплаты и доставки. Глядя на нашу статистику – видим в этом смысл:







Данные предоставлены маркетплейсом Deal.by

75% маркетингового бюджета мы намерены направить на рекламу Deal.by – привлечем новых покупателей.

Также мы поможем небольшим и средним интернет-магазинам понять, какие стандарты обслуживания являются ориентиром. Сейчас мы готовимся к запуску E-commerce Премии-2022, в рамках которой бесплатно проанализируем качество обслуживания у всех участников проекта и вышлем каждому персональные рекомендации. А те, чей сервис окажется лучшим, уже четвертый год подряд получат титул «Лучшего интернет-магазина Беларуси».

– Какие ваши прогнозы в целом по рынку на 2022 год?

– Не прозвучу оригинально, если скажу: e-commerce продолжит расти. Но это действительно так. Усилится борьба за покупателя, и компании будут стараться предоставлять все лучший и лучший сервис. А те, кто этого не сделает, будут вынуждены уйти с рынка.