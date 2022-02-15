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Украина подсчитывает убытки от фейков и вбросов – уже 12 миллиардов долларов активов выведены из страны

15.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украина подсчитывает убытки от фейков и вбросов – уже 12 миллиардов долларов активов выведены из страны

Информационными вбросами и фейками, западные партнеры по сути, подставили Украину, которую называли союзницей.

В Верховной Раде в развязывании войны против Украины обвинили Запад. С таким заявлением выступила «оппозиционная платформа – За жизнь». Рекомендации ряда европейских государств своим гражданам немедленно покинуть Украину, уход инвесторов и прекращение воздушного сообщения – равно мощнейшим санкциям против страны, заявили депутаты. А самого главу Белого Дома призывают нейтрализовать.

Поскольку итог небывалого количества фейков и чрезмерного нагнетания – 12 миллиардов долларов выведенных из страны активов. Плюс 600 миллионов долларов в срочном порядке пришлось изыскать Киеву для урегулирования вопроса с пассажирскими авиаперевозками. Но полностью решить проблему не удалось. Страхование воздушных судов для полетов в пространстве Украины прекращено. Транспортные компании, в том числе и национальный авиаперевозчик МАУ, начали вывод лизинговых самолетов за границу. Количество рейсов через страну уже значительно сократилось.

Необходимость разрядить обстановку осознало Минобороны Украины. Его глава созвонился с белорусским коллегой. Обсудили вопросы текущего сотрудничества в военной сфере, «болевые точки» и конкретные шаги по снятию напряженности в регионе. Глава Минобороны нашей страны отметил, что украинский народ остается братским для Беларуси, а сложности в двусторонних отношениях возникли не по нашей вине.

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Информационными вбросами и фейками, западные партнеры по сути, подставили Украину, которую называли союзницей. В Верховной Раде в развязывании войны против...
 
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