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Украина подсчитывает убытки от фейков и вбросов – уже 12 миллиардов долларов активов выведены из страны
Источник материала: ОНТ
Информационными вбросами и фейками, западные партнеры по сути, подставили Украину, которую называли союзницей.
В Верховной Раде в развязывании войны против Украины обвинили Запад. С таким
Поскольку итог небывалого количества фейков и чрезмерного нагнетания – 12 миллиардов долларов выведенных из страны активов. Плюс 600 миллионов долларов в срочном порядке пришлось изыскать Киеву для урегулирования вопроса с пассажирскими
Необходимость разрядить обстановку осознало Минобороны Украины. Его глава
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Украина подсчитывает убытки от фейков и вбросов – уже 12 миллиардов долларов активов выведены из страны
Информационными вбросами и фейками, западные партнеры по сути, подставили Украину, которую называли союзницей. В Верховной Раде в развязывании войны против...
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