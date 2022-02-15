День памяти воинов-интернационалистов – митинги проходят по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусский народ помнит! В этот день 33 года назад последние советские войска покинули территорию Афганистана. Закончилась крупнейшая антитеррористическая операция XX столетия. В нашей стране 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.

Дорогами Афганистана прошло около 30 тысяч белорусов, 771 – не вернулся, более полутора тысяч получили ранения и увечья, многие остались инвалидами. Это только потери Беларуси. Всего в Афганистане погибло более 14 тысяч советских воинов. Сегодня ветераны-афганцы, родные погибших собираются, чтобы вспомнить те события и почтить память боевых товарищей. Митинги проходят по всей стране. В Минске традиционно – на Острове Мужества и скорби.

Накануне Музей Великой Отечественной войны открыл обновленную выставку «Наследники Великой Победы». Центральное место экспозиции отведено событиям в Афганистане. Собраны оригинальные фотографии, документы и личные вещи воинов.

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