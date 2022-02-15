США потратит «замороженные» афганские деньги, когда в Афганистане под угрозой голода 23 миллиона человек

Источник материала: ОНТ

Нынешняя ситуация в Афганистане после бегства американцев близка к гуманитарной катастрофе. А США «замороженные» афганские активы намерены потратить на помощь семьям жертв теракта 11 сентября.

Речь о 7 миллиардах долларов, которые штаты заморозили после прихода к власти талибов. В Вашингтоне сочли, что афганские средства, переправленные в США предыдущим правительством, теперь бесхозные и поэтому доступны для расходования по усмотрению американских властей. И это при том, что сам Афганистан в шаге от гуманитарной катастрофы. По данным ООН, под угрозой голода 23 миллиона человек. Каждая пятая семья отправила работать детей. Многие вынуждены продавать девочек в обмен на приданное. С осуждением штатов выступает мировое сообщество. В частности, МИД Китая призвал США вернуть деньги афганскому народу.

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