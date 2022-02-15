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В Польше произошел взрыв на фабрике динамита

15.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше произошел взрыв на фабрике динамита

На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Сообщается, что взрыв уничтожил одно из зданий завода, который находится в Крупском Млыне Силезского воеводства.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работали пожарные. Также на завод вылетели вертолеты санитарной авиации.

Фото: БЕЛТА

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На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM. Сообщается, что взрыв уничтожил одно из зданий...
 
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