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В Польше произошел взрыв на фабрике динамита
Источник материала: ОНТ
На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше прогремел взрыв,
Сообщается, что взрыв уничтожил одно из зданий завода, который находится в Крупском Млыне Силезского воеводства.
Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работали пожарные. Также на завод вылетели вертолеты санитарной авиации.
Фото: БЕЛТА
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На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM. Сообщается, что взрыв уничтожил одно из зданий...
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