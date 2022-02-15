Продолжается обсуждение изменений и дополнений в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Документ, который касается каждого! В регионах идет активная подготовка к главному общественно-политическому событию месяца – референдуму по изменениям и дополнениям Конституции.

Проект Основного закона и вызовы времени, защита суверенитета, исторический аспект – тема диалоговой площадки в Бресте. В роли спикеров выступили ученые и руководство региона. Аудитория – актив крупнейшего, не только в масштабах города, всей Европы, предприятия по производству продуктов питания. На шести заводах выпускают более тысячи наименований – от рыбы до мороженного. Продукцию из Бреста знают в полсотни странах, спрос на качественные продукты питания в мире растет, здесь у компании хорошие перспективы. Не менее важно работникам быть защищенными законом своей страны, для огромного коллектива, а трудятся на предприятии около шести тысяч человек, социальные гарантии наравне с экономическими показателями.

В Брестском регионе, как и по всей стране, активно готовятся к референдуму, определены участки, избраны и утверждены составы комиссий. Каждый житель уже может проверить наличие своего имени в списках для голосований. Сейчас идет оформление и рассылка гражданам сообщений о времени и месте голосования. Также ЦИК сообщил, что для работы на референдуме аккредитован 101 международный наблюдатель. Процесс продолжается.

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