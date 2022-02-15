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Сретение Господне отмечают православные верующие
Источник материала: ОНТ
Народный указатель на весну! Сегодня православные отмечают один из 12 главных праздников церковного календаря – Сретение Господне.
С древнеславянского – «встреча», «радость». Торжество установлено в память о событиях сорокового дня после Рождества. Праведный Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил 300-летний старец Симеон.
В этот день в церквях – праздничный молебен. Домой верующие несут освященные свечи, которые уберегают от пожаров и молний. В народе верили, что на Сретение зима встречается с весной. В этот день – последние морозы и начинаются весенние оттепели. Также наши предки говорили: какой будет на Сретение – такой ждать и весны!
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Народный указатель на весну! Сегодня православные отмечают один из 12 главных праздников церковного календаря – Сретение Господне. С древнеславянского –...
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