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В три часа ночи на МКАД произошло смертельное ДТП: машина разлетелась на части
Источник материала: ОНТ
15 февраля около трех ночи 31-летний водитель разбился в Mercedes на МКАД,
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита и деревья. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Авария произошла на 13-м километре МКАД. Следователи проводят проверку и ищут очевидцев.
Фото: СК
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15 февраля около трех ночи 31-летний водитель разбился в Mercedes на МКАД, передает Следственный комитет. По предварительной информации, водитель не справился с...
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