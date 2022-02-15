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В три часа ночи на МКАД произошло смертельное ДТП: машина разлетелась на части

15.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В три часа ночи на МКАД произошло смертельное ДТП: машина разлетелась на части

 15 февраля около трех ночи 31-летний водитель разбился в Mercedes на МКАД, передает Следственный комитет. 

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита и деревья. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 

Авария произошла на 13-м километре МКАД. Следователи проводят проверку и ищут очевидцев.

Фото: СК

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 15 февраля около трех ночи 31-летний водитель разбился в Mercedes на МКАД, передает Следственный комитет.  По предварительной информации, водитель не справился с...
 
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