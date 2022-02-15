Гороскоп на 15 февраля: Тельцам предстоит неприятный разговор, Львам хлопот доставят любовные интриги, а Весов ждет успех

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овны будут чувствовать прибыль там, где не видят финансовую перспективу другие. Постарайтесь воспользоваться звездным шансом и не пускать события на самотек.

Тельцам не удастся избежать неприятного разговора. Подкрепите ваши идеи вескими аргументами, чтобы окружающие смогли их правильно понять и оценить.

Звезды рекомендуют Близнецам отложить мелкие дела и заняться своим имиджем. Улучшить здоровье вам помогут спортивные тренировки и косметологические процедуры.

У Раков секрет успеха кроется в умении видеть свою выгоду, не обращая внимания на остальные дела. Понимание и поддержка в кругу семьи вселит уверенность и воодушевит вас на новые проекты.

Львам немало хлопот доставят любовные интриги. В течение дня могут давать сбой ранее запланированные дела. Постарайтесь сохранять спокойствие из-за кратковременных неудач.

Звезды советуют Девам проявить деликатность в общении с домочадцами, чтобы недоразумения отошли на второй план. Отправляясь в поездку, будьте предельно внимательными.

Весы имеют все шансы на успех. Сегодня вы сможете достигнуть взаимопонимания и найти компромиссы с людьми, с которыми были в ссоре. Все, что произойдет сегодня, будет только к лучшему.

Возобновления старых сердечных привязанностей отразится на настроении Скорпионов. Хороший день для того, чтобы перевести мысли из разряда фантазий в первоочередные дела.

Стрельцы отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Вашего опыта будет достаточно для того, чтобы дать хороший совет коллегам и близким людям. Делайте всё постепенно, шаг за шагом.

Козерогам следует проявить аккуратность и навести порядок в делах. Звезды советуют вам провести вечер с человеком, который вас любит. Воспользуйтесь свойственным вам чувством юмора.

Водолеи настроены работать с полной самоотдачей. День будет насыщен работой и разговорами, но даже обладая абсолютной уверенностью, вы можете допустить ошибку.

Дела, за которые сегодня возьмутся Рыбы, получат продолжение и сыграют важную роль в вашем благосостоянии и личной жизни. Звезды советуют вам проявить внимание к мелким нюансам.

Подписывайтесь на нас в Telegram