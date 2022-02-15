﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 15 февраля: Тельцам предстоит неприятный разговор, Львам хлопот доставят любовные интриги, а Весов ждет успех

15.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 15 февраля: Тельцам предстоит неприятный разговор, Львам хлопот доставят любовные интриги, а Весов ждет успех

Сегодня Овны будут чувствовать прибыль там, где не видят финансовую перспективу другие. Постарайтесь воспользоваться звездным шансом и не пускать события на самотек.

Тельцам не удастся избежать неприятного разговора. Подкрепите ваши идеи вескими аргументами, чтобы окружающие смогли их правильно понять и оценить. 

Звезды рекомендуют Близнецам отложить мелкие дела и заняться своим имиджем. Улучшить здоровье вам помогут спортивные тренировки и косметологические процедуры.

У Раков секрет успеха кроется в умении видеть свою выгоду, не обращая внимания на остальные дела. Понимание и поддержка в кругу семьи вселит уверенность и воодушевит вас на новые проекты. 

Львам немало хлопот доставят любовные интриги. В течение дня могут давать сбой ранее запланированные дела. Постарайтесь сохранять спокойствие из-за кратковременных неудач. 

Звезды советуют Девам проявить деликатность в общении с домочадцами, чтобы недоразумения отошли на второй план. Отправляясь в поездку, будьте предельно внимательными. 

Весы имеют все шансы на успех. Сегодня вы сможете достигнуть взаимопонимания и найти компромиссы с людьми, с которыми были в ссоре. Все, что произойдет сегодня, будет только к лучшему. 

Возобновления старых сердечных привязанностей отразится на настроении Скорпионов. Хороший день для того, чтобы перевести мысли из разряда фантазий в первоочередные дела. 

Стрельцы отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Вашего опыта будет достаточно для того, чтобы дать хороший совет коллегам и близким людям. Делайте всё постепенно, шаг за шагом. 

Козерогам следует проявить аккуратность и навести порядок в делах. Звезды советуют вам провести вечер с человеком, который вас любит. Воспользуйтесь свойственным вам чувством юмора. 

Водолеи настроены работать с полной самоотдачей. День будет насыщен работой и разговорами, но даже обладая абсолютной уверенностью, вы можете допустить ошибку. 

Дела, за которые сегодня возьмутся Рыбы, получат продолжение и сыграют важную роль в вашем благосостоянии и личной жизни. Звезды советуют вам проявить внимание к мелким нюансам.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Овны будут чувствовать прибыль там, где не видят финансовую перспективу другие. Постарайтесь воспользоваться звездным шансом и не пускать события на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Те, кто не сможет угодить покупателю, будут вынуждены уйти . Что происходит в белорусском e-commerce
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by