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Бухгалтер детского оздоровительного центра в Мозырском районе похитила более Br15 тыс.

15.02.2022 09:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер мозырского оздоровительного центра подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Нарушения выявили оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. Как выяснилось, с 2018 года главный бухгалтер детского реабилитационно-оздоровительного центра вносила недостоверные сведения в платежные поручения о перечислении на карт-счет, открытый на свое имя в одном из банков. Завышала перечисления по выплатам зарплаты, отпускных.

Ранее 45-летняя подозреваемая не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Ее противоправными действиями причинен ущерб на более Br15 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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С 2018 года главный бухгалтер детского реабилитационно-оздоровительного центра вносила недостоверные сведения в платежные поручения о перечислении на карт-счет,...
 
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