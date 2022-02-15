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Брестчанин перешел по фишинговой ссылке и лишился Br13 тыс.

15.02.2022 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин перешел по фишинговой ссылке и лишился Br13 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

На уловку злоумышленников попался 49-летний брестчанин, который решил оплатить коммунальные услуги через интернет-банкинг. В поисковой системе он нашел страницу сервиса и для авторизации ввел там логин и пароль - две банковские карты пользователя оказались скомпрометированы.

В течение нескольких часов со счетов были списаны деньги на общую сумму около Br13 тыс. Мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что виртуальные страницы поддельные.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются создатели фишингового сайта.-0-

Брестчанин перешел по фишинговой ссылке и лишился Br13 тыс.

 
Теги: Минск
 
 
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В течение нескольких часов со счетов были списаны деньги на общую сумму около Br13 тыс. Мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что виртуальные страницы поддельные.
 
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