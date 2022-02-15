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Троих жителей Мозыря задержали с мефедроном

15.02.2022 10:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах задержали лицеистов с мефедроном. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

Трое жителей Мозыря 18-19 лет распространяли психотропы. Старший из них искал съемное жилье, где фасовали наркотик, а его пособники раскладывали товар по тайникам.

"Молодых людей задержали в Калинковичах: двоих в автомобиле, еще одного в арендуемой квартире. Оперативники изъяли у курьеров около 350 г мефедрона, а также установили в райцентре места 15 тайников-закладок", - рассказали в МВД.

В отношении учащихся возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой. У фигурантов изъято около Br2 тыс., арестован автомобиль одного из них.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Трое жителей Мозыря 18-19 лет распространяли психотропы. Старший из них искал съемное жилье, где фасовали наркотик, а его пособники раскладывали товар по тайникам.
 
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