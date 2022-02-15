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Джо Байден назвал новую дату якобы планируемого нападения России на Украину

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джо Байден назвал новую дату якобы планируемого нападения России на Украину

Информационный подогрев продолжается. Джо Байден назвал новую дату якобы планируемого нападения России на Украину.

Как заявил американский лидер, военный конфликт начнется уже завтра. На чем основаны такие выводы и почему прошлые подобные заявления не имели ничего общего с реальностью – в Белом Доме предпочли умолчать. Реакция Украины на очередной подобный вброс также удивила. Там заявили, что не наблюдают признаков возможного наступления, но, чтобы сорвать вероятные планы Москвы Владимир Зеленский заявил, что в среду страна отметит День единения украинцев!

Впрочем, праздник – это, видимо, не для всех. На фоне новостей о скором вторжении российских войск Украину покинули все олигархи, крупнейшие бизнесмены, ряд народных депутатов и чиновников. Как сообщили в украинской службе безопасности, государство столкнулось с системным нагнетанием паники и распространением фейков. По предварительным данным, ущерб от такой дезинформации уже более 12 миллиардов долларов. Кроме того, ряд государств накануне приостановили авиарейсы в Украину, фактически объявив ей воздушную блокаду.

Прекратить разжигать ситуацию вокруг Украины призвал и генеральный секретарь ООН, отметив, что политикам необходимо понимать к каким последствиям ведут их безответственные заявления. А вот украинский лидер видит другое решение проблемы. Владимир Зеленский пригласил в Киев Джо Байдена, отметив, что именно его визит вернет доверие во взаимоотношениях между странами.  

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Теги: Новости
 
 
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Информационный подогрев продолжается. Джо Байден назвал новую дату якобы планируемого нападения России на Украину. Как заявил американский лидер, военный...
 
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