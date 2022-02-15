Источник материала: ОНТ

Информационный подогрев продолжается. Джо Байден назвал новую дату якобы планируемого нападения России на Украину.

Как заявил американский лидер, военный конфликт начнется уже завтра. На чем основаны такие выводы и почему прошлые подобные заявления не имели ничего общего с реальностью – в Белом Доме предпочли умолчать. Реакция Украины на очередной подобный вброс также удивила. Там заявили, что не наблюдают признаков возможного наступления, но, чтобы сорвать вероятные планы Москвы Владимир Зеленский заявил, что в среду страна отметит День единения украинцев!

Впрочем, праздник – это, видимо, не для всех. На фоне новостей о скором вторжении российских войск Украину покинули все олигархи, крупнейшие бизнесмены, ряд народных депутатов и чиновников. Как сообщили в украинской службе безопасности, государство столкнулось с системным нагнетанием паники и распространением фейков. По предварительным данным , ущерб от такой дезинформации уже более 12 миллиардов долларов. Кроме того, ряд государств накануне приостановили авиарейсы в Украину, фактически объявив ей воздушную блокаду.

Прекратить разжигать ситуацию вокруг Украины призвал и генеральный секретарь ООН, отметив, что политикам необходимо понимать к каким последствиям ведут их безответственные заявления. А вот украинский лидер видит другое решение проблемы. Владимир Зеленский пригласил в Киев Джо Байдена, отметив, что именно его визит вернет доверие во взаимоотношениях между странами.

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