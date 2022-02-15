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Врач назвала симптомы «омикрона» у детей, при которых нужно обязательно вызывать скорую

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвала симптомы «омикрона» у детей, при которых нужно обязательно вызывать скорую

Анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева назвала симптомы омикрон-штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к медикам, пишет KP.RU.

Вызывать врача стоит, если у ребенка держится температура и его конечности холодные. Также к медикам стоит обратиться, если у малыша появились судороги или случился обморок.

О наличии серьезных проблем может говорить и нестандартное поведение ребенка на фоне высокой температуры. Также звонить в скорую нужно, если у ребенка наблюдается сыпь, рвота и жидкий стул больше суток.

Фото: depositphotos.com

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Анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева назвала симптомы омикрон-штамма у детей, при которых нужно срочно обращаться к медикам, пишет KP.RU. Вызывать врача стоит, если у...
 
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