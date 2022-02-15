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Из Гомеля в Грузию: «Белавиа» запустит новые рейсы летом
Источник материала: ОНТ
С 18 июня из Гомеля в Батуми будут запущены регулярные авиарейсы, говорится
Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом из Батуми в 8:05 и прибытием в Гомель в 9:50.
Билет в одну сторону обойдется в 86 евро, а в обе – 178 евро по минимальному тарифу.
Фото: БЕЛТА
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С 18 июня из Гомеля в Батуми будут запущены регулярные авиарейсы, говорится на сайте «Белавиа». Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом из...
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