Какой принт в одежде поможет выглядеть «на миллион»?

Источник материала: ОНТ

Чтобы выглядеть «на миллион» не обязательно приобретать новинки из коллекций именитых модных домов. Дорогим ваш образ может сделать всего одна деталь. Такая как принт.

Принт «гусиная лапка», как и многие другие клетчатые рисунки, появился в Шотландии. Жители горной страны любили подчеркивать принадлежность к клану с помощью клетки на одежде. Ахроматичный контраст со строгой геометрией прямых линий действительно смотрится дорого, потому что вызывает стойкие ассоциации с аристократией.





В деле популяризации шевронных рисунков особо преуспела семья Миссони и их одноименный бренд, сделав горизонтальные ломаные линии на трикотаже своей визитной карточкой. Полоски могут быть разноцветными, но тут следует оговориться, что чем больше цветов — тем меньше эффект.





От строгости — к романтике: еще один принт, который визуально обогатит образ — классический средний горох или как его еще называют — полька-дот. Он в нашем сознании создает стойкую связь со стилем ретро, а ретро в свою очередь всегда ассоциируется с чем-то качественным.





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