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Какой принт в одежде поможет выглядеть «на миллион»?

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой принт в одежде поможет выглядеть «на миллион»?

Чтобы выглядеть «на миллион» не обязательно приобретать новинки из коллекций именитых модных домов. Дорогим ваш образ может сделать всего одна деталь. Такая как принт.

Принт «гусиная лапка», как и многие другие клетчатые рисунки, появился в Шотландии. Жители горной страны любили подчеркивать принадлежность к клану с помощью клетки на одежде. Ахроматичный контраст со строгой геометрией прямых линий действительно смотрится дорого, потому что вызывает стойкие ассоциации с аристократией. 


В деле популяризации шевронных рисунков особо преуспела семья Миссони и их одноименный бренд, сделав горизонтальные ломаные линии на трикотаже своей визитной карточкой. Полоски могут быть разноцветными, но тут следует оговориться, что чем больше цветов — тем меньше эффект.


От строгости — к романтике: еще один принт, который визуально обогатит образ — классический средний горох или как его еще называют — полька-дот. Он в нашем сознании создает стойкую связь со стилем ретро, а ретро в свою очередь всегда ассоциируется с чем-то качественным.


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Чтобы выглядеть «на миллион» не обязательно приобретать новинки из коллекций именитых модных домов. Дорогим ваш образ может сделать всего одна деталь. Такая как...
 
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