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Лукашенко проводит совещание по корректировкам земельного законодательства

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит совещание по корректировкам земельного законодательства

Корректировки земельного законодательства обсуждают на совещании у Президента Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что Александр Лукашенко уже дважды рассматривал новации проекта Указа. Ожидаются дискуссии.

В совещании принимает участие больше количество чиновников: от губернаторов до правительства.

Фото: БЕЛТА


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Корректировки земельного законодательства обсуждают на совещании у Президента Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Сообщается, что Александр Лукашенко...
 
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