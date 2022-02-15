|
Лукашенко проводит совещание по корректировкам земельного законодательства
Источник материала: ОНТ
Корректировки земельного законодательства обсуждают на совещании у Президента Беларуси,
Сообщается, что Александр Лукашенко уже дважды рассматривал новации проекта Указа. Ожидаются дискуссии.
В совещании принимает участие больше количество чиновников: от губернаторов до правительства.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корректировки земельного законодательства обсуждают на совещании у Президента Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Сообщается, что Александр Лукашенко...
|
Архив (Разное)