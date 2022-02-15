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«Союзная решимость»: на полигоне «Гожском» одна из мотострелковых рот провела оборонительный бой
Источник материала: ОНТ
На белорусских полигонах до конца недели продолжается отработка учебно-боевых задач. «Союзная решимость» – в активной фазе.
Задействованы практически все полигоны армии. На «Гожском» одна из мотострелковых рот ведет оборонительный бой, чтобы не допустить неприятеля к населенному пункту. В помощь – артиллерийское и танковое подразделения. Мишенная обстановка максимально насыщена, что требует от командиров всех звеньев быстрого принятия решений.
После успешного выполнения учебно-боевой задачи мотострелковая рота отошла на второй рубеж маневренной обороны. Огневое поражение выполнили с хорошим результатом. Были задействованы танки, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Как неоднократно подчеркивали Минск и Москва, учение сугубо оборонительное. Цель – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
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На белорусских полигонах до конца недели продолжается отработка учебно-боевых задач. «Союзная решимость» – в активной фазе. Задействованы практически все...
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