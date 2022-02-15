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В Хорватии оператор мобильной связи А1 заявил об утечке данных пользователей

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Хорватии оператор мобильной связи А1 заявил об утечке данных пользователей

A1 Hrvatska сообщил о «сливе» данных 200 тысяч абонентов. Хакерам стали доступны конфиденциальные данные пользователей мобильного оператора.

В числе данных – регистрационные данные, личные идентификационные номера, адреса проживания и номера телефонов.

Подробности нарушения пока полностью неизвестны. При этом в компании отметили, что финансовая информация отсутствовала в утекшей базе данных и не была похищена.

Также стало известно, что злоумышленник имел продолжительный доступ к системе и оставался там до начала расследования.

В компании опасаются, что в руки хакерам могла попасть и биллинговая дата.

Фото: Pixabay

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A1 Hrvatska сообщил о «сливе» данных 200 тысяч абонентов. Хакерам стали доступны конфиденциальные данные пользователей мобильного оператора. В числе данных –...
 
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