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В Латвию прибудет военная техника для участия в международных учениях под руководством командования США

15.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Латвию прибудет военная техника для участия в международных учениях под руководством командования США

И если риторика Украины в отношении Запада начала меняться, то прибалтийские республики и Польша продолжают принимать у себя вооружение. В Латвию прибудут американские вертолеты и сотни единиц другой техники для участия в международных учениях Saber Strike 2022 под руководством командования Вооруженных Сил США.

Маневры стартуют 18 февраля и продляться больше месяца. Это не единственные учения на территории Латвии. В последний день февраля начнутся международные маневры, которые объединят военные силы 12 государств. Еще четыре учения пройдут в мае. Войска США продолжают стягивать и в Польшу. Местные СМИ публикуют кадры с эшелонами, на которых прибывает американская бронетехника. Судя по «пустынному» камуфляжу, ее в спешке перебросили в Восточную Европу из теплых стран.

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И если риторика Украины в отношении Запада начала меняться, то прибалтийские республики и Польша продолжают принимать у себя вооружение. В Латвию прибудут...
 
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