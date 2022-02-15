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15 февраля – Международный день детей больных раком: какие разработки белорусских ученых помогают спасать жизни маленьких пациентов
Источник материала: ОНТ
15 февраля – Международный день детей больных раком. Врачи знают – онкология не приговор, если вовремя заметить. По данным ВОЗ, в странах, где доступны комплексные услуги, от рака излечиваются более в 80% детей.
Два года назад жизнь Марка Лавращука поделилась на до и после. Здоровый крепкий парень, без врожденных заболеваний, одним словом, ничего не предвещало беды. Подросток, как и все сверстники, ходил в школу, отлично учился и строил планы на будущее. Пока не заболела спина. Родители списывали все на нарушение осанки. Ведь это – один из самых частых недугов у детей и подростков. Однако МРТ показало – у мальчика опухоль в позвоночнике.
Операция, лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Все шло хорошо. Через несколько месяцев произошел рецидив. В 13 лет Марку пришлось принять то, что не всегда понимают взрослые. Не по годам сильный парень – главная поддержка для мамы. Вместе они переживали моменты, которые для больных детей и их родителей становятся страшным сном.
Многие семьи, которые столкнулись со страшным диагнозом, отказываются считать его приговором и очень ждут доступных научных разработок. Одна из них – CAR-T терапия. Работает метод следующим образом. Из крови пациента выделяют лимфоциты. Это главные клетки иммунной системы в организме человека. Они борются не только с внешней инфекцией – вирусами и бактериями, но и с внутренними врагами – опухолями. На специальном оборудовании лимфоциты пациента генетически изменяют, снабжают специальными рецепторами, которые помогают распознавать раковые клетки и уничтожать их.
Сейчас еще два ребенка готовятся к применению CAR-T терапии. Это разработка белорусских ученых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. CAR-T терапия – один из настоящих прорывов последнего времени в онкологии.
В центре есть и уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Ее построили три года назад на месте старого бассейна. Здесь занимаются в том числе и CAR-T терапией.
И немаловажные специалисты в команде РНПЦ детской онкологии – психологи. Их поддержка нужна не только детям, но и родителям.
Каждый год в нашей стране опухоль диагностируют у 350 детей и подростков. 75-80% выздоравливают. И это высокий показатель. А на меньшее наши специалисты не согласны.
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15 февраля – Международный день детей больных раком: какие разработки белорусских ученых помогают спасать жизни маленьких пациентов
15 февраля – Международный день детей больных раком. Врачи знают – онкология не приговор, если вовремя заметить. По данным ВОЗ, в странах, где доступны комплексные...
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