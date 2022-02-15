15 февраля – Международный день детей больных раком: какие разработки белорусских ученых помогают спасать жизни маленьких пациентов

Источник материала: ОНТ

15 февраля – Международный день детей больных раком. Врачи знают – онкология не приговор, если вовремя заметить. По данным ВОЗ, в странах, где доступны комплексные услуги, от рака излечиваются более в 80% детей.

Два года назад жизнь Марка Лавращука поделилась на до и после. Здоровый крепкий парень, без врожденных заболеваний, одним словом, ничего не предвещало беды. Подросток, как и все сверстники, ходил в школу, отлично учился и строил планы на будущее. Пока не заболела спина. Родители списывали все на нарушение осанки. Ведь это – один из самых частых недугов у детей и подростков. Однако МРТ показало – у мальчика опухоль в позвоночнике.

Операция, лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Все шло хорошо. Через несколько месяцев произошел рецидив. В 13 лет Марку пришлось принять то, что не всегда понимают взрослые. Не по годам сильный парень – главная поддержка для мамы. Вместе они переживали моменты, которые для больных детей и их родителей становятся страшным сном.

Марина Лавращук: «У нас у всех бывают хорошие моменты и плохие, нам всем бывает страшно, мы все – живые люди. Тем более, когда болеет ребенок – это очень сложно, когда он видит, что настроение мое не соответствует тому, что он привык видеть, он говорит, что отказывается выздоравливать, если видит мои слезы. Поэтому меня нету выхода, я должна держаться ради того, чтобы моему ребенку было комфортно рядом со мной».

Многие семьи, которые столкнулись со страшным диагнозом, отказываются считать его приговором и очень ждут доступных научных разработок. Одна из них – CAR-T терапия. Работает метод следующим образом. Из крови пациента выделяют лимфоциты. Это главные клетки иммунной системы в организме человека. Они борются не только с внешней инфекцией – вирусами и бактериями, но и с внутренними врагами – опухолями. На специальном оборудовании лимфоциты пациента генетически изменяют, снабжают специальными рецепторами, которые помогают распознавать раковые клетки и уничтожать их.

Михаил Белевцев, заместитель директора по научной работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Те дети, которые, к сожалению, в группе высокого риска, которым уже не помогает химиотерапия, которых мы бы потеряли, сейчас имеют шанс. За 2021-й год с использованием CAR-T терапии мы пролечили шестеро детей и пятеро из них вышли в ремиссию. Это достаточно большой успех, потому что, честно говоря, если бы не применялся этот вариант современной инновационной технологии лечения, мы бы этих детей потеряли».

Сейчас еще два ребенка готовятся к применению CAR-T терапии. Это разработка белорусских ученых и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. CAR-T терапия – один из настоящих прорывов последнего времени в онкологии.

В центре есть и уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Ее построили три года назад на месте старого бассейна. Здесь занимаются в том числе и CAR-T терапией.

Михаил Белевцев, заместитель директора по научной работе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Конечно, самое главное не в лаборатории, а в тех специалистах, которые работают в этой лаборатории. Это дело ни одного человека, это дело той команды, которая у нас в центре создана, это сплав биологов, биотехнологов, иммунологов, клинических специалистов, детских онкологов. Без этой дружной команды специалистов эти высокие технологии разработать и внедрить практически невозможно».

И немаловажные специалисты в команде РНПЦ детской онкологии – психологи. Их поддержка нужна не только детям, но и родителям.

Наталья Шимко, психолог отделения медицинской реабилитации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «В этом моменте нам важно понимать, что чувствует мама, если это маленький пациент. Мы работаем в триаде – мама, ребенок, врач. Мы готовим сначала маму к тому, что будет происходить с ее ребенком, как будет проходить эта манипуляция, какие последствия, с чем столкнется она и до, и во время, и после. Когда мама спокойна, спокоен и малыш».

Каждый год в нашей стране опухоль диагностируют у 350 детей и подростков. 75-80% выздоравливают. И это высокий показатель. А на меньшее наши специалисты не согласны.

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