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У двоих жителей Лидского района изъяли 160 л самогона

15.02.2022 11:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два очага самогоноварения ликвидированы в Березовке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В одном из случаев под производство самогона 60-летний житель Березовки приспособил хозпостройку во дворе дома. Изъят самогонный аппарат и 80 л готового продукта.

У 44-летнего жителя Березовки изъяты также аппарат, 80 л самогона и полтонны браги.

Сейчас по выявленным фактам проводятся проверки. Известно, что эти люди уже ранее привлекались к ответственности за совершение аналогичных правонарушений.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В одном из случаев под производство самогона 60-летний житель Березовки приспособил хозпостройку во дворе дома. Изъят самогонный аппарат и 80 л готового продукта.
 
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