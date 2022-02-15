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У двоих жителей Лидского района изъяли 160 л самогона
Источник материала: БелТА
15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два очага самогоноварения ликвидированы в Березовке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В одном из случаев под производство самогона 60-летний житель Березовки приспособил хозпостройку во дворе дома. Изъят самогонный аппарат и 80 л готового продукта.
У 44-летнего жителя Березовки изъяты также аппарат, 80 л самогона и полтонны браги.
Сейчас по выявленным фактам проводятся проверки. Известно, что эти люди уже ранее привлекались к ответственности за совершение аналогичных правонарушений.-0-
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В одном из случаев под производство самогона 60-летний житель Березовки приспособил хозпостройку во дворе дома. Изъят самогонный аппарат и 80 л готового продукта.
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