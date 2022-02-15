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В Барановичском районе пассажир такси разбил тростью лобовое стекло

15.02.2022 11:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина повредил автомобиль такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

В правоохранительные органы обратился водитель такси, который сообщил, что пассажир повредил его автомобиль Dacia Logan. Таксист выехал на заказ в деревню Кодлычево Барановичского района. Пассажиром оказался визуально нетрезвый мужчина. Во избежание недоразумений, водитель предложил сразу оплатить поездку, однако пассажир отреагировал агрессивно и отказался. Он вышел из автомобиля и разбил лобовое стекло тростью.

В отношении злоумышленника Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина повредил автомобиль такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК. В...
 
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