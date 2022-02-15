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«Белавиа» снова будет летать чартерными рейсами в Иорданию и Египет

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» снова будет летать чартерными рейсами в Иорданию и Египет

«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет, сообщили на сайте авиакомпании.

В Акабу можно будет улететь из Минска со второго апреля, а на курорты Египта – с 8 марта из Гомеля.

Все подробности о покупке билетов можно узнать у турагентов.

Также сегодня стало известно, что появятся регулярные авиарейсы из Гомеля в Грузию. Они стартуют с 18 июня.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет, сообщили на сайте авиакомпании. В Акабу можно будет улететь из Минска со второго апреля, а на курорты...
 
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