«Белавиа» снова будет летать чартерными рейсами в Иорданию и Египет

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет, сообщили на сайте авиакомпании.

В Акабу можно будет улететь из Минска со второго апреля, а на курорты Египта – с 8 марта из Гомеля.

Все подробности о покупке билетов можно узнать у турагентов.

Также сегодня стало известно , что появятся регулярные авиарейсы из Гомеля в Грузию. Они стартуют с 18 июня.

Фото: БЕЛТА

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