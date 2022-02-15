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«Белавиа» снова будет летать чартерными рейсами в Иорданию и Египет
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет,
В Акабу можно будет улететь из Минска со второго апреля, а на курорты Египта – с 8 марта из Гомеля.
Все подробности о покупке билетов можно узнать у турагентов.
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Фото: БЕЛТА
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«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет, сообщили на сайте авиакомпании. В Акабу можно будет улететь из Минска со второго апреля, а на курорты...
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