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Фигуристки сегодня начинают борьбу за медали. Безоговорочный фаворит – Камила Валиева

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фигуристки сегодня начинают борьбу за медали. Безоговорочный фаворит – Камила Валиева

Совсем скоро стартует одни из самых зрелищных и грациозных видов Олимпийской программы. Борьбу за медали начнут фигуристки.

30 спортсменок со всего мира выйдут на лед, чтобы продемонстрировать короткую программу. В их числе и белоруска Виктория Сафонова, которая выступит под 16 номером.

А все внимание болельщиков и СМИ, безусловно, приковано к российским спортсменкам. Камила Валиева, которую накануне допустили к участию в турнире, выйдет на лед 26 (юная россиянка – безоговорочный фаворит). 

Также Россию представят Александра Трусова и Анна Щербакова. Обе фигуристки претендуют на место на пьедестале. Их главными соперницами считают американку Карен Чен, японку Каори Сакомото, а также представительницу Кореи Ен Ю. Борьбу за медали смогут продолжить 24 лучшие фигуристки, которые по итогам короткой программы квалифицируются в произвольную.

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Совсем скоро стартует одни из самых зрелищных и грациозных видов Олимпийской программы. Борьбу за медали начнут фигуристки. 30 спортсменок со всего мира выйдут на...
 
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