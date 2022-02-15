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На Олимпиаде в мужской квалификации в лыжной акробатике будут участвовать несколько белорусов
Источник материала: ОНТ
Несколько часов остается до начала мужской квалификации в лыжной акробатике.
В Пекин отправились четверо белорусов: Павел Дик, Максим Густик, Станислав Гладченко и Макар Митрофанов. Однако уже точно известно, что Митрофанов на старт не выйдет: на тренировке он получил травму. Окончательный состав нашей сборной еще не объявлен. Соревнования начнутся в 14 часов. Одна награда во фристайле у нас уже есть: Анна Гуськова
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Несколько часов остается до начала мужской квалификации в лыжной акробатике. В Пекин отправились четверо белорусов: Павел Дик, Максим Густик, Станислав Гладченко...
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