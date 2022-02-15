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МОК назвал причину, по которой запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Валиевой

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МОК назвал причину, по которой запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Валиевой

В Международном олимпийском комитете назвали причину, по которой запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. 

По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин, обнаруженный во время доппинг-контроля на Олимпиаде в Пекине у Валиевой, мог попасть в организм девушки с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Как отметил Освальд, этот аргумент позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.

Однако официально это версия еще не подтверждена.

Фото: instagram.com/kamilavalieva26

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В Международном олимпийском комитете назвали причину, по которой запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской 15-летней фигуристки...
 
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