|
МОК назвал причину, по которой запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Валиевой
Источник материала: ОНТ
В Международном олимпийском комитете
По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин, обнаруженный во время доппинг-контроля на Олимпиаде в Пекине у Валиевой, мог попасть в организм девушки с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Как отметил Освальд, этот аргумент позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.
Однако официально это версия еще не подтверждена.
Фото: instagram.com/kamilavalieva26
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международном олимпийском комитете назвали причину, по которой запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской 15-летней фигуристки...
|
Архив (Разное)