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На Олимпиаде прошли эстафеты по биатлону

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде прошли эстафеты по биатлону

Сегодня первыми из белорусов бороться за медали начали биатлонисты. Мужчины вышли на старт эстафеты 4 по 7,5 километров.

Беларусь представляли Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. На первом этапе Никита Лобастов отлично прошел свой отрезок: использовал один дополнительный патрон и вторым передал эстафету Дмитрию Лазовскому, который также прошел дистанцию без штрафных кругов. На третьем этапе в борьбу вступил Максим Воробей — промахи и два штрафных круга отодвинули его на 9 позицию. Антон Смольский в итоговом протоколе финишировал 8. Победу праздновали норвежцы. Завтра на Олимпиаде нас ждет женская эстафета.

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Сегодня первыми из белорусов бороться за медали начали биатлонисты. Мужчины вышли на старт эстафеты 4 по 7,5 километров. Беларусь представляли Никита Лобастов,...
 
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