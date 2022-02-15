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Отдельный закон будет регулировать использование атомной энергии в Беларуси

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отдельный закон будет регулировать использование атомной энергии в Беларуси

Регулировать безопасность использования атомной энергии в стране будет отдельный закон. Его разрабатывают, и уже в апреле документ может поступить на рассмотрение в палату представителей.

Речь о технической и научной сторонах дела. Это целая система, порядок работы которой будет четко регламентирован. Также предлагается законодательно закрепить экспертное сообщество, так называемый пул экспертов, у которых будут допуски на выполнение работ по оценке и экспертизе безопасности. В планах и создание комиссии по ядерной и радиационной безопасности.

Предложения еще изучаются, и будут утверждаться на всех уровнях. И только потом законопроект попадет в парламент, сообщили в Госатомнадзоре.

Также стало известно, Беларусь и Россия вместе создают исследовательский ядерный реактор. Работа ведется под Минском – в Институте энергетических и ядерных исследований Сосны. Параллельно готовится отчет для МАГАТЭ о выполнении нашей страной ядерной конвенции. Его представят в августе.

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Регулировать безопасность использования атомной энергии в стране будет отдельный закон. Его разрабатывают, и уже в апреле документ может поступить на...
 
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