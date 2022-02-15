|
Отдельный закон будет регулировать использование атомной энергии в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Регулировать безопасность использования атомной энергии в стране будет отдельный закон. Его разрабатывают, и уже в апреле документ может поступить на рассмотрение в палату представителей.
Речь о технической и научной сторонах дела. Это целая система, порядок работы которой будет четко регламентирован. Также предлагается законодательно закрепить экспертное сообщество, так называемый пул экспертов, у которых будут допуски на выполнение работ по оценке и экспертизе безопасности. В планах и создание комиссии по ядерной и радиационной безопасности.
Предложения еще изучаются, и будут утверждаться на всех уровнях. И только потом законопроект попадет в парламент, сообщили в Госатомнадзоре.
Также стало известно, Беларусь и Россия вместе создают исследовательский ядерный реактор. Работа ведется под Минском – в Институте энергетических и ядерных исследований Сосны. Параллельно готовится отчет для МАГАТЭ о выполнении нашей страной ядерной конвенции. Его представят в августе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулировать безопасность использования атомной энергии в стране будет отдельный закон. Его разрабатывают, и уже в апреле документ может поступить на...
|
Архив (Разное)