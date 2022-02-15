В Барановичском районе мужчина разбил лобовое стекло такси тростью

Источник материала: ОНТ

В Барановичском районе нетрезвый мужчина разбил тростью лобовое стекло такси, передает СК.

7 февраля таксист приехал на заказ в деревню Кодлычево Барановичского района. В автомобиль «Dacia Logan» сел нетрезвый мужчина. Таксист сразу же попросил оплатить заказ, однако пассажиру это предложение не понравилось. Он вышел из авто и разбил лобовое стекло тростью. К счастью, водитель не пострадал.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Фото: СК

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