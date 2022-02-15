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На референдум в Беларуси уже аккредитован 101 международный наблюдатель

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На референдум в Беларуси уже аккредитован 101 международный наблюдатель

На конституционный референдум уже аккредитован 101 международный наблюдатель. Национальных – около 40 тысяч. Большинство из них – почти 30 тысяч – представляют общественные объединения.

Это профсоюзы, союзы молодежи, женщин и «Белая Русь». Политические партии направили в комиссии по референдуму чуть более полутора тысяч наблюдателей, большинство из них – коммунисты. Так же от трудовых коллективов, есть аккредитации и граждан – их более 5,5 тысяч.

Миссию наблюдателей от СНГ представят 92 человека, также направлены наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, от Центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Таджикистана, Шанхайской организации сотрудничества. Свои выводы и оценки международная миссия изложит на пресс-конференции 28 февраля.

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На конституционный референдум уже аккредитован 101 международный наблюдатель. Национальных – около 40 тысяч. Большинство из них – почти 30 тысяч – представляют...
 
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