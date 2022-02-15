Выступающий против ковидных ограничений «Конвой свободы» добрался до Брюсселя

Источник материала: ОНТ

«Конвой свободы» добрался до Брюсселя. В столицу Евросоюза прибыли протестующие из Франции, Германии и Нидерландов.

Они выступают против ковидных ограничений. В списке – и тесты, и вакцинация, и запрет на встречи в местах массового скопления. Около 100 человек попытались прорваться к учреждениям Евросоюза, целью была территория у штаб-квартиры НАТО. Но массовой демонстрация не получилась, бельгийская полиция была готова к беспорядкам. Протестующих перехватывали на блокпостах, а автомобили направили на крупную стоянку, где и пришлось провести митинг.

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