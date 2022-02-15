|
Выступающий против ковидных ограничений «Конвой свободы» добрался до Брюсселя
Источник материала: ОНТ
«Конвой свободы» добрался до Брюсселя. В столицу Евросоюза прибыли протестующие из Франции, Германии и Нидерландов.
Они выступают против ковидных ограничений. В списке – и тесты, и вакцинация, и запрет на встречи в местах массового скопления. Около 100 человек попытались прорваться к учреждениям Евросоюза, целью была территория у штаб-квартиры НАТО. Но массовой демонстрация не получилась, бельгийская полиция была готова к беспорядкам. Протестующих перехватывали на блокпостах, а автомобили направили на крупную стоянку, где и пришлось провести митинг.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Конвой свободы» добрался до Брюсселя. В столицу Евросоюза прибыли протестующие из Франции, Германии и Нидерландов. Они выступают против ковидных ограничений. В...
|
Архив (Разное)