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Выступающий против ковидных ограничений «Конвой свободы» добрался до Брюсселя

15.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выступающий против ковидных ограничений «Конвой свободы» добрался до Брюсселя

«Конвой свободы» добрался до Брюсселя. В столицу Евросоюза прибыли протестующие из Франции, Германии и Нидерландов.

Они выступают против ковидных ограничений. В списке – и тесты, и вакцинация, и запрет на встречи в местах массового скопления. Около 100 человек попытались прорваться к учреждениям Евросоюза, целью была территория у штаб-квартиры НАТО. Но массовой демонстрация не получилась, бельгийская полиция была готова к беспорядкам. Протестующих перехватывали на блокпостах, а автомобили направили на крупную стоянку, где и пришлось провести митинг.

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«Конвой свободы» добрался до Брюсселя. В столицу Евросоюза прибыли протестующие из Франции, Германии и Нидерландов. Они выступают против ковидных ограничений. В...
 
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