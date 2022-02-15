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Быховчанин сел нетрезвым за руль: повреждены два автомобиля и мусорный бак

15.02.2022 12:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Быховчанин сел нетрезвым за руль и попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

43-летний житель Быхова приехал 10 февраля в Могилев к своей знакомой. Употребив спиртное, мужчина решил вернуться на автомобиле домой. При выезде из двора водитель совершил ДТП на глазах у прохожих: поврежден мусорный бак и 2 припаркованных автомобиля.

Свидетели происшествия сразу сообщили в ГАИ, поскольку водитель Peugeot скрылся с места ДТП. Выбывший наряд ДПС на перекрестке улиц Златоустовского и Терехина остановил схожий по приметам автомобиль, на пассажирском сиденье которого находился виновник ДТП с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина после аварии позвонил своему приятелю и попросил его отвезти домой (знакомый был трезв).

Правонарушитель доставлен в наркологический диспансер на освидетельствование, которое показало 2,0 промилле этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. В отношении быховчанина составлено 3 протокола. Ему грозит штраф до Br7,84 тыс. Права мужчина сможет забрать только через 5 лет.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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43-летний житель Быхова приехал 10 февраля в Могилев к своей знакомой. Употребив спиртное, мужчина решил вернуться на автомобиле домой. При выезде из двора водитель...
 
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