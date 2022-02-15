Курсы валют на 15 февраля 2022: доллар и евро снижаются

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0163 рубля до 2.5846,
что составило 0.63%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0168 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0144 (0.49%), на 15 февраля 2022 курс составил 2.9306. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0139 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0223 рублей (0.66%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0108 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
39 065 700
14 720 400
41 596 300
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.53 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.58 – 2.63.
Евро можно было продать в диапазоне 2.84 – 2.916 рублей, купить – 2.926 – 2.99.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.6 (стоимость 1 доллара равна 75.6 российских рублей),