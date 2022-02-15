Источник материала: Myfin

Курсы валют на 15 февраля 2022: доллар и евро снижаются" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1644921183163771.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0163 рубля до 2.5846, что составило 0.63%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0168 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0144 (0.49%), на 15 февраля 2022 курс составил 2.9306. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0139 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0223 рублей (0.66%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0108 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 39 065 700 14 720 400 41 596 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.58 – 2.63. Евро можно было продать в диапазоне 2.84 – 2.916 рублей, купить – 2.926 – 2.99.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.6 (стоимость 1 доллара равна 75.6 российских рублей),

=75.6 (стоимость 1 доллара равна 75.6 российских рублей), EUR/USD =1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар),

=1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар), EUR/RUB =86.2 (86.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.